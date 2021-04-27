Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит

Полезное для граждан толкование законов сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ после изучения материалов одного спора о разделе совместного кредита.

При разводе изменить доли общего кредита можно только с согласия банка. А лучше всего - погасить кредит до развода. Фото: iStock

Известно, что раздел имущества семьи после развода всегда вызывает у сторон массу вопросов. Но куда сложнее ситуация, когда речь идет о займах и кредитах, полученных еще в период брака. Ведь не секрет, что подобные кредиты берутся на одну фамилию - мужа или жены, но деньги идут на общие нужды и интересы.

Однако в случае расторжения брака такие займы представляют трудноразрешимую проблему не только для самих граждан и их адвокатов, но, как показывает практика, даже для судей. Поэтому разбор подобного судебного процесса, который шел на юге нашей страны, может представлять интерес и для других граждан,столкнувшихся с аналогичной ситуацией.

Дело в том, что сегодня в России трудно найти семью, у которой бы не было хотя бы одного кредита. Юристы знают, что в случае развода суд может признать общими долги по кредиту, который взял один из супругов. Подобное произошло и в нашем случае, когда кредит в банке оформлял на себя муж. Он же и поставил под договором свою подпись.

Но после взятия ссуды прошло несколько лет, брак распался. К этому моменту весь кредит выплачен не был. Часть непогашенного займа осталась. Уже после развода заемщик оплатил половину оставшегося долга. Но возникла проблема - его бывшая жена выплачивать оставшуюся половину не стала. Банк же продолжал давить на экс-супруга. Ведь в этой ситуации, с точки зрения банка, именно мужчина отвечал перед ним за кредит. Пришлось ему пойти в суд с иском к бывшей супруге.

В итоге спор оказался долгим и дошел до Верховного суда, который и вынужден был разъяснять, как бывшим супругам рассчитаться по общему кредиту.

Сама ситуация началась с того, что гражданин взял кредит на один миллион рублей в крупном банке, а спустя чуть больше года их брак распался. В суде бывшие супруги делили не только совместно нажитое имущество, но и этот кредит. В итоге местный суд оставшийся долг признал общим.

Без согласия банка суд не может перевести часть семейного кредита на другого супруга

Мужчина с решением суда спорить не стал и за следующие два года погасил свою часть оставшегося долга. А вот его бывшая жена про этот долг даже не вспоминала. Она не только совсем не платила по кредиту, но и отказывалась компенсировать свою часть. Поэтому бывший супруг потребовал от нее компенсацию половины выплаченного в суде. Районный суд мужчину выслушал и с ним согласился, обязав бывшую жену платить. Апелляция, куда та обжаловала такое решение, пошла ей навстречу и отклонила иск.

Вот что заявила апелляция - по ее мнению, по половине долга принадлежит каждому из бывших супругов. Выходит, что истец просто взял и выплатил банку свою часть кредита, так что оснований что-то требовать от ответчицы у него нет. По мнению апелляции, женщина просто не выполняет свое обязательство перед банком. Но на вопрос мужчины, что делать, если банк требует с него деньги как заемщика, суд не ответил. В общем, проигравший бывший муж был недоволен решением апелляции и решил обратиться в Верховный суд. Там он попросил отменить решение второй инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда материалы дела изучила и встала на сторону бывшего мужа. Она разъяснила положения закона, который применим в подобном случае. По мнению высокой судебной инстанции, бывшая супруга не является заемщиком по кредитному договору. А местный суд, когда рассматривал этот спор, взял и распределил общий долг между супругами, вместо того чтобы определить долг каждого из них. По мнению Верховного суда, апелляция не могла решить, что мужчина погашал именно свою долю: никаких долей никто не устанавливал.

Еще Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда сослалась на пункт 3 статьи 39 Семейного кодекса. Там дословно сказано следующее: заемщик по договору вправе требовать от бывшего супруга компенсировать половину затраченных средств. Судя по отечественной судебной практике, суды взыскивают компенсацию из расчета фактически потраченных денег, а отказывают тогда, когда истец сам пока не заплатил. Если кредит оформлен на одного из супругов, суд не может сам частично перевести долг на другого. Для этого нужно согласие банка. В нашем случае его не было.

В нашем споре единственным заемщиком был один из супругов. Но даже если супруги выступают созаемщиками, как это бывает в ипотечных кредитах, суд не вправе изменять состав должников и их обязательства.

В аналогичных ситуациях гражданам надо помнить, что банк является стороной кредитного договора, значит, без его согласия нельзя изменить условия выплаты кредита в данном случае, в соглашении о разделе совместно нажитого имущества. А еще бывший супруг, который платит кредит, может потребовать вместо денег увеличить свою долю при разделе имущества.

С таким объяснением гражданская коллегия оставила в силе решение первой инстанции в пользу бывшего супруга.