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27.04.2021 13:39
Рубрика: Власть

Верховный суд России назвал уважительные причины неуплаты алиментов

Текст: Владислав Куликов
Задержки зарплаты, призыв в армию или ошибка банка могут быть признаны уважительными причинами в случае просрочки выплаты алиментов. Подобные разъяснения сделал Верховный суд России.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сегодня пленум Верховного суда России утвердил постановление, разъясняющее правила привлечения к административной ответственности за неуплату алиментов. Помимо прочего документ перечисляет причины неуплаты, которые считаются уважительными, а значит, ненаказуемы.

Фото: iStock
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"Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты (например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности, в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой силы; ввиду прохождения лицом военной службы по призыву)", - сказано в постановлении пленума Верховного суда России.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату алиментов без уважительных причин были наказаны 95,1 тысячи человек. "Сегодня закон предусматривает преюдицию: в первый раз неплательщика алиментов привлекают к административной ответственности. Если в течение определенного срока после этого гражданин не начнет погашать свои долги, то он может быть привлечен уже к уголовной ответственности", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что за год к уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей были привлечены 37,9 тысячи человек. Еще 19 человек были привлечены за неуплату алиментов в отношении родителей. "На практике возникает масса вопросов, связанных с привлечением к ответственности злостных неплательщиков алиментов. Подготовленные разъяснения пленума Верховного суда России помогут решить многие из этих вопросов", - сказал он.

В свою очередь, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай обращает внимание, что в постановлении прямо указано: неуплата алиментов в период отбывания наказания в местах лишения свободы алиментообязанным лицом не является безусловным основанием для его освобождения от административной ответственности. "Это важно, поскольку подобные ситуации неоднозначно разрешались судами на практике, - говорит она. - Представляется, что постановление будет способствовать единообразному правоприменению".

Власть Работа власти Судебная система Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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