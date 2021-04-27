Вид на жительство в РФ дадут в обмен на инвестиции

Иностранцы смогут получить вид на жительство в России в обмен на инвестиции. Такой законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Документ также касается членов семей таких иностранцев. Они смогут миновать стадию получения разрешения на временное проживание. Точные критерии установит кабмин.

Принятие такого закона должно способствовать привлечению в РФ иностранных инвесторов и предпринимателей и их закреплению на постоянной основе.

При этом вид на жительство иностранному гражданину не выдадут, если он выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ и иными действиями создает угрозу безопасности страны. Есть и другие причины - например, если претендент болен наркоманией.