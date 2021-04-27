Вильфанд пообещал россиянам теплое лето

Ваше нормы будет температура в летний период практически на всей территории России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее вероятный сценарий - теплое лето", - приводит слова Вильфанда РИА Новости. Синоптик подчеркивает, что на большей части территории страны температура будет около и выше средних многолетних значений. А совсем тепло может быть в северных регионах.

Ранее Вильфанд уже неоднократно представлял вероятностный погодный сценарий на апрель- сентябрь, на так называемый вегетационный период.

Он отмечал, что лето будет хоть и теплым, но довольно капризным. На нас обрушатся и "волны тепла", и тропические ливни. Не обойдется и без похолоданий. По словам синоптика, предстоящим летом на территории России, в особенности на Урале, прогнозируется перемещение воздушных масс не с запада на восток, а с юга на север и с севера на юг. Из-за этого будет частая смена погоды. Аналогичные явления будут происходить по всему миру из-за смены климата.

"За последние 20-25 лет количество опасных явлений в России увеличилось в два раза. Особенно это заметно в летний период, так как больше влажных масс поднимается от земли в слои атмосферы", - уточнил синоптик.