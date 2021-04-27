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27.04.2021 17:03
Рубрика: Экономика

Власти подсчитали, сколько алкоголя выпили россияне в 2020 году

Текст: Татьяна Карабут
В 2020 году, несмотря на локдаун и ковид, продажи алкоголя остались практически на прежнем уровне - 219,2 млн дал (декалитров). Отличилось только пиво и в целом напитки брожения - их пили больше и контролировали отрасль пристальнее. Как итог - рекордный за последние пять лет рост поступлений акцизов от пивоваренной отрасли - плюс 7%, или почти 11 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов на итоговой коллегии Росалкогольрегулирования.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Продажи напитков брожения выросли на 4,3% и достигли 759,5 млн дал, рассказал глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин. По поручению Минфина служба уделила особое внимание проверкам пивной отрасли, их было проведено более 4 тыс. в отношении 2,7 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. Был заблокирован незаконный оборот более 7,9 млн дал напитков брожения. Сумма штрафов превысила 328,6 млн рублей.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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В отличие от другого алкоголя, сейчас Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) в розницу не распространяется на пиво, спецмарками оно не маркируется.

По словам Алешина, всего с помощью ЕГАИС в 2020 году было обработано более 4,1 млрд бутылок алкоголя, заблокировано более 13,4 млн попыток продажи продукции с нарушением. Сумма поступивших акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию выросла на 8,4 млрд рублей (2,3%) и составила 381,7 млрд рублей.

"Эта цифра могла быть и больше. Но по инициативе Минфина в целях поддержки винодельческой отрасли были внесены изменения в налоговых кодекс. И в рамках вычетов виноделы получили 10 млрд рублей", - уточнил Игорь Алешин.

Экономика Финансы Налоги Экономика Товары и цены Правительство Минфин Росалкогольрегулирование Алкоголь и табак

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