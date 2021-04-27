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27.04.2021 19:30
Рубрика: В мире

В автозак и без воды

Власти Вашингтона признали вину за чрезмерно жесткие действия полиции против протестующих
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 91(8442)
Власти Вашингтона выплатят более 1,6 миллиона долларов участникам акций протеста, которых задержали в центре города во время инаугурации Дональда Трампа в 2017 году. Такое решение принято в рамках урегулирования коллективных исков, авторы которых обвинили столичную полицию и власти города в нарушении нескольких поправок к конституции США и местных законов, относящихся к праву на мирный протест.
На акциях протеста в Вашингтоне полицейские не церемонятся: окружают толпу, арестовывают, применяют силу и спецсредства против всех подряд, будь то агрессивные активисты или простые очевидцы. Фото: AP На акциях протеста в Вашингтоне полицейские не церемонятся: окружают толпу, арестовывают, применяют силу и спецсредства против всех подряд, будь то агрессивные активисты или простые очевидцы. Фото: AP
На акциях протеста в Вашингтоне полицейские не церемонятся: окружают толпу, арестовывают, применяют силу и спецсредства против всех подряд, будь то агрессивные активисты или простые очевидцы. Фото: AP

Как сообщает газета The Washington Post, речь о двух исках. Один из них был подан крупным правозащитным объединением "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU) от имени шести истцов. Компенсация по нему составит 605 тысяч долларов. Юристы ACLU в иске называли незаконными и неоправданно жесткими меры сотрудников столичной полиции. В частности, правоохранители брали толпу в окружение и без разбора применяли силу против всех попадавших в "котел" - как вандалов, так и журналистов, мирных протестующих и наблюдателей. Двое истцов, один из которых на тот момент был 10-летним мальчиком, рассказали радиостанции NPR, что просто стояли с транспарантами в руках, когда попали в окружение полиции. Силовики без разбора обильно распыляли на митингующих газ из перцовых баллончиков. Затем их арестовали, несколько часов продержали в полицейском автозаке с пластиковыми наручниками, затянутыми настолько туго, что истцы ощущали онемение в пальцах на протяжении нескольких месяцев.

Фото: Reuters
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По второму иску власти столичного округа Колумбия выплатят компенсации на общую сумму 995 тысяч долларов примерно 200 гражданам, задержанным в тот день. Истцы также настаивали, что полицейские без всякого разбора арестовывали всех, кто попадал под руку, применяли против них силу и спецсредства, включая дубинки, светошумовые гранаты и перцовый газ. Они также жаловалась на чрезмерную жесткость полицейских после задержания и на нарушения базовых прав арестованных. В частности, полицейские в течение 16 часов не давали арестантам есть, пить и даже пользоваться туалетом.

Подавляющая часть жителей Вашингтона поддерживает Демократическую партию США, а потому в день инаугурации республиканца Дональда Трампа (20 января 2017 года) многие местные жители, недовольные его победой, вышли на улицы. Часть левых активистов совершали акты вандализма и вступали в стычки со сторонниками республиканца, прибывшими из других регионов. Полицейские арестовали 234 участника акций протеста. Но следствие выявило, что агрессивно себя вели лишь около 20 человек, а остальные попали "под раздачу" полиции, никаких обвинений против них так и не выдвинули.

Поначалу полиция Вашингтона называла применение силы против демонстрантов оправданным и отрицала распыление слезоточивых веществ, несмотря на многочисленные свидетельства журналистов и очевидцев. Теперь же власти города согласились урегулировать иски в досудебном порядке путем выплаты компенсаций. В то же время мэр города Мюриэл Баузер и местный департамент полиции отказались комментировать как само решение, так и его возможное влияние на поведение полиции при будущих демонстрациях.

Вопрос это не пустой, поскольку пока власти города предпочитают избегать судебных прецедентов и втихую урегулировать такие иски, откупаясь от пострадавших. По данным The Washington Post, за последние пять лет из столичной казны израсходовали 40 миллионов долларов на компенсации по таким искам против полиции, в то время как силовики не спешат менять свои методы.
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Так, полиция в Вашингтоне с тех пор неоднократно применяла тактику окружения участников акций протеста. Местная пресса критиковала столичных полицейских за чрезмерно жесткие меры против вышедших на улицы активистов движения Black Lives Matter летом прошлого года. Юристы ACLU от имени участников демонстраций подали иск в суд против полиции, который пока рассматривается.

При этом у решения властей Вашингтона есть и явный политический оттенок. Адвокаты ACLU, а эта организация не скрывает своего либерального уклона, среди своих аргументов приводили то, что столичная полиция жестко действовала против левых активистов во время инаугурации в 2017 году, но практически не производила задержаний среди сторонников Дональда Трампа, которые в январе 2021 года ворвались в Капитолий в знак протеста против победы демократа Джо Байдена.

Неготовность полиции, как полагают многие комментаторы, действительно не позволила предотвратить беспорядки в Капитолии 6 января. В то же время большую часть левых активистов, задержанных на инаугурации Байдена, отпустили в течение суток, а теперь им даже выплачивают компенсации. В то время как против консервативных сторонников Трампа, участвовавших в событиях у Капитолия, федеральные власти развернули масштабное следствие и выдвинули уже более 400 обвинений.

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