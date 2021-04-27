ВНИИ авиационных материалов вошел в состав Курчатовского института

Распоряжением правительства Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) вошел в состав НИЦ "Курчатовский институт".

Как сообщает сайт ВИАМ, решение о его вхождении в НИЦ "Курчатовский институт" принято на заседании президиума НТС "ВИАМ" 6 апреля 2021 года. Ранее ВИАМ был подведом Минпромторга.

Напомним, что в 2012 году два научных института, входивших в структуру Росатома - Институт физики высоких энергий (ИФВЭ) и Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ), вошли в состав НИЦ "Курчатовский институт".

ВИАМ - ведущий материаловедческий центр России. Выполняет полный инновационный цикл - от фундаментальных и прикладных исследований до создания высокотехнологичных наукоемких производств по выпуску материалов нового поколения, полуфабрикатов и уникального технологического оборудования практически для всех отраслей экономики.

Совместно со многими научными организациями учеными ВИАМ созданы и внедрены более 3200 марок конструкционных и функциональных материалов. В институте действует 25 высокотехнологичных комплексов, выпускающих более 250 материалов для сложных технических систем, военной и специальной техники.