Во Франции по подозрению в терроризме задержаны семь человек

По меньшей мере семь человек были задержаны в ходе совместной антитеррористической спецоперации французской полиции и спецслужб в городе Пюи-де-Дом и Страсбурге. Как сообщает портал Actu со ссылкой на представителей правоохранительных органов, все задержанные являются "выходцами из Грузии и Чечни".

Задержанные заключены под стражу по подозрению в участии в преступном террористическом сообществе. В течение дня они должны быть переведены в штаб-квартиру французской контрразведки, Генеральную дирекцию внутренней безопасности, в Леваллуа-Перре, расположенного в пригороде Парижа. В местах задержания продолжаются обыски.

По предварительной информации спецоперация связана с расследованием Национальной антитеррористической прокуратуры Франции по фактам "пребывания неназванного лица в Сирии", а также с сетью, отправлявшей финансовые средства средства в САР.