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27.04.2021 13:56
Рубрика: Власть

Володин: COVID мог появиться в результате американских экспериментов

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что коронавирус стал следствием американских экспериментов и утечки из лаборатории США. Если это подтвердится, тогда Вашингтон должен компенсировать ущерб всему миру, считает он.
Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images

"Исходя из того, как сами Соединенные Штаты Америки молчат, можно сделать вывод один: что, совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые они по всему миру взяли и насоздавали", - отметил Володин, комментируя эту тему на заседании Совета законодателей.

Он предложил подключить к выяснению российских экспертов.

"Специалисты наши лучше, они смогли создать такие вакцины, они могут разобраться, откуда появился этот вирус, - считает спикер. - Он природный, или он рукотворный".

По словам Володина, американские лаборатории по изучению, и возможно, созданию биологического оружия организованы и в Грузии, и в других странах Восточной Европы.

"Это надо брать под контроль, - призвал спикер, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой. - И наряду с той огромной работой, которая ведется вами, правительством, эти вопросы надо поднимать".

Фото: Amarjeet Kumar Singh / SOPA Images/ REUTERS
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Если не бороться с этим, "мы будем завтра заложниками новых и новых ситуаций", предупредил Володин.

Парламентарий призвал США остановить исследования и подумать "о том, как компенсировать всем странам, которые от этого пострадали".

Он также заявил, что Москве следует запросить компенсацию от ряда стран Европы за то, что они допустили распространение новой коронавирусной инфекции на Россию в 2020 году.

"Мы с вами ведь эту инфекцию впервые получили не из Китая - китайцев много было в Москве. А она пришла откуда? - напомнил Володин. - Из Европы - с Италии, с Германии, с Франции".

Он предложил "составлять и озвучивать" списки стран, к которым могут быть претензии.

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