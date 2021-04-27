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27.04.2021 17:04
Рубрика: В мире

ВОЗ предупредила об устойчивости "индийского" штамма COVID-19 к антителам

Текст: Василий Кошкин
Мутации нового штамма COVID-19, обнаруженного в Индии, указывают на его большую заразность и устойчивость к выработанным антителам. Об этом РИА новости сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

"В Индии были выявлены новые варианты, включая B .1.617. Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 года", - заявили в ВОЗ.

Фото: Gettyimages
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Предварительные результаты исследований показали, что мутация L452R может повлиять на эффективность лечения моноклональными антителами. В свою очередь, E484Q может привести к нейтрализации антител. Таким образом, антитела, выработанные у переболевших COVID-19, не помогут в борьбе с новым вариантом вируса.

При этом новый штамм также обладает высокой степенью вирулентности, что сближает его с вариантами вируса, выявленными в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

В ВОЗ считают, что одним из факторов мутации вируса в Индии стали массовые мероприятия в стране, усилившие распространение инфекции, а также смягчение ограничительных мер в стране.

В конце марта Минздрав Индии сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса, который имеет двойную мутацию. Как выяснили специалисты индийского Консорциума по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), в который входит 10 ведущих национальных лабораторий, вирус несет в себе две мутации. Эти мутации помогают ему закрепляться на клетках.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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