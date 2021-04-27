ВОЗ предупредила об устойчивости "индийского" штамма COVID-19 к антителам

"В Индии были выявлены новые варианты, включая B .1.617. Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 года", - заявили в ВОЗ.

Предварительные результаты исследований показали, что мутация L452R может повлиять на эффективность лечения моноклональными антителами. В свою очередь, E484Q может привести к нейтрализации антител. Таким образом, антитела, выработанные у переболевших COVID-19, не помогут в борьбе с новым вариантом вируса.

При этом новый штамм также обладает высокой степенью вирулентности, что сближает его с вариантами вируса, выявленными в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

В ВОЗ считают, что одним из факторов мутации вируса в Индии стали массовые мероприятия в стране, усилившие распространение инфекции, а также смягчение ограничительных мер в стране.

В конце марта Минздрав Индии сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса, который имеет двойную мутацию. Как выяснили специалисты индийского Консорциума по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), в который входит 10 ведущих национальных лабораторий, вирус несет в себе две мутации. Эти мутации помогают ему закрепляться на клетках.