Врач объяснил, из-за каких проблем с памятью нужно бить тревогу

На нарушения памяти многие не обращают внимания, особенно после 50-летнего возраста, когда все можно объяснить естественными изменениями. Но определенные симптомы должны насторожить и стать поводом для обращения к неврологу. Как рассказала профессор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова, проблемы с памятью могут указывать на начало деменции.

По словам эксперта, вполне нормально, если человек в возрасте забывает, куда положил очки, или испытывает сложности в настройке бытовой техники и электроники. Но надо насторожиться, если потеря памяти начинает мешать выполнять привычные действия. Опасным признаком также является многократное выяснение одного и того же вопроса, однако рассеянное внимание может возникать из-за стресса и усталости.

Еще более серьезным признаком надвигающейся деменции являются трудности с планированием своей деятельности и принятием решений. Например, человек смотрит на платежную квитанцию, не понимая, куда с ней идти или долго решает, куда отправиться - сначала в поликлинику, а затем в магазин, или наоборот.

- Важный симптом - дезориентация во времени и пространстве. Например, если человек стал путать дни недели, но позже все-таки вспоминает, какой сегодня день, это еще ничего. Но, если у него возникает путаница во времени - он не знает, утро сейчас или вечер - или он вдруг перестал понимать, как попал в данное место и куда теперь идти, это уже тревожно, - отмечается в материале aif.ru.

Не стоит беспокоиться, если пожилой человек долго вспоминает имя знакомого или название предмета. А вот если он вдруг начал класть шкатулку с украшениями в холодильник, а колбасу в комод и при этом начинает обвинять близких в пропаже вещей, медлить с визитом к неврологу уже нельзя.

Резкие изменения в характере - решительный человек вдруг начал быть тревожным и растерянным - тоже повод насторожиться.

Эксперт отметила, что существует обратимая деменция. Привести когнитивные способности в норму можно, если излечить алкоголизм или поражающие мозг бактериальные и вирусные инфекции, а также если устранить недостаток определенных веществ: витамина В12, фолиевой кислоты или витамина В1. Вместе с тем, есть деменция, которая на любых этапах трудно поддается лечению. Кроме того, указанные симптомы могут свидетельствовать о других заболеваниях - болезни Альцгеймера, Паркинсона, Пика, боковом амиотрофическом склерозе, опухоли мозга. Эти недуги неизлечимые, но при раннем начале терапии возможно сдерживать их прогрессирование.