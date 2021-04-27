Врач рассказала, как свекольный сок поможет нормализовать давление

Свекла - это один из самых доступных и полезных продуктов. Однако немногие знают, что свекольный сок помогает регулировать артериальное давление и способствует снижению веса.

"Ученые обнаружили у свеклы способность снижать артериальное давление не так давно, в 2008 году. Во время исследований выявили такой факт: употребление одного стакана свекольного сока в день (250 мл) снижало давление у пациентов с предгипертонией. Сок из свеклы еще и делал сосуды более эластичными, ослаблял воспалительный компонент. Благодаря этому тормозилось дальнейшее развитие гипертонии и атеросклероза", - сообщила aif.ru кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

Исследователи сравнивали два вида сока: из сырой и вареной свеклы. Эффект наблюдался у обоих, но у сырого сока он оказался немного сильнее. Идеальная доза - от 250 до 500 мл сока в день в 1-2 приема.

В свекле есть также важнейшие компоненты: бетаины и бетанины, которые являются мощнейшими антиоксидантами, нейтрализующими свободные радикалы. Благодаря им сок свеклы обладает более сильной антиоксидантной активностью, чем соки граната, клюквы, яблок, помидоров, апельсинов и моркови.

Однако эксперт считает, что свекольный сок оказывает профилактическое действие и советует не увлекаться самолечением, а при возникновении проблем со здоровьем немедленно обращаться к врачу.