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27.04.2021 11:05
Рубрика: Общество

Врач сравнил последствия вакцинации и болезни

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты считают, что побочные реакции при вакцинации окажутся легче, чем последствия после перенесенной болезни.

Фото: Сергей Николаев
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Как рассказал РИА Новости директор клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Семашко Андрей Явися, побочные реакции после прививки, к которым, в частности, относятся слабость, повышенная температура и боль в месте укола, проявляются довольно редко и проходят быстро - за несколько дней.

"Но однозначно эти дискомфортные ощущения не сравнятся с болезнью и ее последствиями", - отмечает эксперт.

По его словам, вероятность возникновения неблагоприятных реакций на вакцинацию можно снизить, соблюдая здоровый образ жизни в течение пяти-семи дней до и после прививки. Также рекомендуется избегать два-три дня после вакцинации физических нагрузок, стрессов, переохлаждения и перегрева.

Андрей Явися отметил, что при введении живых вакцин с ослабленным вирусом, например, кори и краснухи все-таки можно заболеть, но болезнь будет протекать в легкой форме. Также он подчеркнул, что нет связи между прививками и аутизмом.

Врач рекомендует делать прививки не только детям, но и взрослым, поскольку во многих случаях необходима ревакцинация.

"От гриппа прививку приходится ставить ежегодно, а от столбняка раз в десять лет. Также прививки необходимы при поездках в экзотические страны и опасные с эпидемиологической точки зрения районы", - отмечает эксперт.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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В том случае, если карта прививок утеряна, а человек не знает, чем он переболел в детском возрасте, анализ крови позволит выявить инфекционные агенты, знакомые иммунной системе. После этого можно разработать индивидуальный план прививок. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Общество Здоровье Прививки и вакцинация Медицина и здоровое питание

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