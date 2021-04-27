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Вышла iOS 14.5. Почему ее важно установить

Текст:   Антон Благовещенский
27.04.2021,  
12:27
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Apple официально объявила о выходе стабильной версии iOS 14.5. В ней добавлена функция разблокировки iPhone с помощью подключенных к нему часов Apple Watch - это поможет, когда владелец смартфона пытается воспользоваться Face ID с надетой на лицо маской.

Процесс разблокировки iPhone при помощи умных часов выглядит следующим образом. Владелец подносит смартфон к лицу, выполняет жест "свайп вверх", после чего на часах срабатывает вибрация, сигнализирующая о том, что iPhone разблокирован. На циферблате также появляется кнопка "Заблокировать iPhone".

Кроме того, в iOS 14.5 появилась поддержка меток AirTag в приложении "Локатор": можно отследить местонахождение, воспроизвести на AirTag звук.

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Голосовой ассистент Siri научился произносить имя человека, который звонит, а также вызывать "экстренные" контакты по голосовому запросу.

Другие улучшения касаются поддержки 5G, напоминаний, функции "Перевод", работы с подкастами, картами и Apple Music.

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