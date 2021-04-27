За сутки в России подтверждено 8053 случая COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявили 8 803 пациентов с коронавирусом в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2098
- 2 Санкт-Петербург 712
- 3 Московская область 592
- 4 Ростовская область 230
- 5 Самарская область 183
- 6 Нижегородская область 170
- 7 Воронежская область 165
- 8 Иркутская область 135
- 9 Саратовская область 131
- 10 Красноярский край 113
- 11 Челябинская область 108
- 12 Волгоградская область 107
- 13 Свердловская область 106
- 14 Пермский край 102
- 15 Республика Крым 101
- 16 Краснодарский край 101
- 17 Республика Башкортостан 98
- 18 Пензенская область 87
- 19 Ульяновская область 84
- 20 Белгородская область 83
- 21 Республика Саха (Якутия) 82
- 22 Ленинградская область 82
- 23 Брянская область 81
- 24 Ярославская область 81
- 25 Алтайский край 81
- 26 Новосибирская область 75
- 27 Курская область 71
- 28 Кировская область 70
- 29 Тверская область 68
- 30 Кемеровская область 68
- 31 Архангельская область 67
- 32 Оренбургская область 67
- 33 Липецкая область 64
- 34 Астраханская область 62
- 35 Омская область 61
- 36 Тульская область 60
- 37 Калининградская область 59
- 38 Владимирская область 58
- 39 Удмуртская Республика 58
- 40 Орловская область 56
- 41 Ивановская область 56
- 42 Республика Чувашия 55
- 43 Тамбовская область 53
- 44 Калужская область 51
- 45 Смоленская область 50
- 46 Вологодская область 50
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 50
- 48 Ставропольский край 46
- 49 Псковская область 45
- 50 Рязанская область 45
- 51 Тюменская область 45
- 52 Республика Дагестан 40
- 53 Республика Карелия 38
- 54 Республика Коми 38
- 55 Курганская область 34
- 56 Республика Татарстан 34
- 57 Новгородская область 33
- 58 Забайкальский край 32
- 59 Республика Мордовия 30
- 60 Республика Бурятия 29
- 61 Приморский край 29
- 62 Томская область 27
- 63 Костромская область 26
- 64 Кабардино-Балкарская Республика 25
- 65 Хабаровский край 23
- 66 Севастополь 21
- 67 Мурманская область 21
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
- 69 Республика Хакасия 17
- 70 Республика Марий Эл 16
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 15
- 72 Республика Ингушетия 12
- 73 Амурская область 12
- 74 Республика Адыгея 11
- 75 Чеченская Республика 11
- 76 Камчатский край 9
- 77 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 78 Республика Калмыкия 8
- 79 Сахалинская область 5
- 80 Магаданская область 3
- 81 Республика Тыва 2
- 82 Чукотский автономный округ 1
- 83 Республика Алтай 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 779 425 случай (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%
- 3. Сахалинская область 0,02%
За последние сутки подтверждено 392 смерти
- Москва 58
- Санкт-Петербург 38
- Свердловская область 15
- Московская область 14
- Самарская область 14
- Ростовская область 13
- Нижегородская область 12
- Краснодарский край 11
- Пермский край 11
- Тульская область 9
- Красноярский край 9
- Иркутская область 8
- Воронежская область 7
- Смоленская область 7
- Ульяновская область 7
- Челябинская область 7
- Тверская область 6
- Пензенская область 6
- Алтайский край 6
- Владимирская область 5
- Липецкая область 5
- Ленинградская область 5
- Республика Крым 5
- Волгоградская область 5
- Ставропольский край 5
- Республика Чувашия 5
- Оренбургская область 5
- Новосибирская область 5
- Орловская область 4
- Рязанская область 4
- Вологодская область 4
- Калининградская область 4
- Курская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Архангельская область 3
- Псковская область 3
- Севастополь 3
- Республика Татарстан 3
- Удмуртская Республика 3
- Саратовская область 3
- Курганская область 3
- Тюменская область 3
- Кемеровская область 3
- Омская область 3
- Республика Бурятия 3
- Камчатский край 3
- Белгородская область 2
- Тамбовская область 2
- Мурманская область 2
- Астраханская область 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Алтай 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
- Республика Калмыкия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Республика Башкортостан 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Забайкальский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 108 980 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 039 человек
- Москва 1423
- Санкт-Петербург 972
- Московская область 453
- Псковская область 213
- Ростовская область 202
- Нижегородская область 192
- Воронежская область 186
- Республика Башкортостан 181
- Самарская область 170
- Иркутская область 151
- Саратовская область 127
- Краснодарский край 126
- Липецкая область 119
- Свердловская область 117
- Челябинская область 113
- Пермский край 111
- Архангельская область 105
- Алтайский край 104
- Курская область 101
- Красноярский край 98
- Республика Крым 93
- Кировская область 90
- Ярославская область 89
- Ленинградская область 87
- Омская область 87
- Астраханская область 86
- Волгоградская область 85
- Пензенская область 83
- Белгородская область 82
- Брянская область 78
- Ставропольский край 77
- Ульяновская область 76
- Владимирская область 75
- Орловская область 74
- Калининградская область 73
- Новгородская область 72
- Тверская область 70
- Калужская область 69
- Удмуртская Республика 66
- Ханты-Мансийский автономный округ 66
- Оренбургская область 65
- Вологодская область 64
- Республика Чувашия 58
- Кемеровская область 57
- Забайкальский край 56
- Тульская область 55
- Приморский край 50
- Рязанская область 49
- Республика Карелия 48
- Ивановская область 46
- Костромская область 46
- Тюменская область 42
- Хабаровский край 38
- Новосибирская область 36
- Республика Коми 34
- Республика Дагестан 34
- Курганская область 33
- Смоленская область 32
- Севастополь 32
- Кабардино-Балкарская Республика 29
- Республика Татарстан 29
- Республика Бурятия 28
- Тамбовская область 25
- Республика Хакасия 25
- Ямало-Ненецкий автономный округ 21
- Амурская область 19
- Республика Марий Эл 15
- Сахалинская область 15
- Республика Мордовия 14
- Республика Тыва 12
- Мурманская область 11
- Республика Калмыкия 11
- Томская область 11
- Республика Адыгея 10
- Камчатский край 10
- Карачаево-Черкесская Республика 9
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Чеченская Республика 7
- Магаданская область 6
- Республика Алтай 3
- Республика Ингушетия 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 402 678.