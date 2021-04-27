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27.04.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8053 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявили 8 803 пациентов с коронавирусом в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2098
  • 2 Санкт-Петербург 712
  • 3 Московская область 592
  • 4 Ростовская область 230
  • 5 Самарская область 183
  • 6 Нижегородская область 170
  • 7 Воронежская область 165
  • 8 Иркутская область 135
  • 9 Саратовская область 131
  • 10 Красноярский край 113
  • 11 Челябинская область 108
  • 12 Волгоградская область 107
  • 13 Свердловская область 106
  • 14 Пермский край 102
  • 15 Республика Крым 101
  • 16 Краснодарский край 101
  • 17 Республика Башкортостан 98
  • 18 Пензенская область 87
  • 19 Ульяновская область 84
  • 20 Белгородская область 83
  • 21 Республика Саха (Якутия) 82
  • 22 Ленинградская область 82
  • 23 Брянская область 81
  • 24 Ярославская область 81
  • 25 Алтайский край 81
  • 26 Новосибирская область 75
  • 27 Курская область 71
  • 28 Кировская область 70
  • 29 Тверская область 68
  • 30 Кемеровская область 68
  • 31 Архангельская область 67
  • 32 Оренбургская область 67
  • 33 Липецкая область 64
  • 34 Астраханская область 62
  • 35 Омская область 61
  • 36 Тульская область 60
  • 37 Калининградская область 59
  • 38 Владимирская область 58
  • 39 Удмуртская Республика 58
  • 40 Орловская область 56
  • 41 Ивановская область 56
  • 42 Республика Чувашия 55
  • 43 Тамбовская область 53
  • 44 Калужская область 51
  • 45 Смоленская область 50
  • 46 Вологодская область 50
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 50
  • 48 Ставропольский край 46
  • 49 Псковская область 45
  • 50 Рязанская область 45
  • 51 Тюменская область 45
  • 52 Республика Дагестан 40
  • 53 Республика Карелия 38
  • 54 Республика Коми 38
  • 55 Курганская область 34
  • 56 Республика Татарстан 34
  • 57 Новгородская область 33
  • 58 Забайкальский край 32
  • 59 Республика Мордовия 30
  • 60 Республика Бурятия 29
  • 61 Приморский край 29
  • 62 Томская область 27
  • 63 Костромская область 26
  • 64 Кабардино-Балкарская Республика 25
  • 65 Хабаровский край 23
  • 66 Севастополь 21
  • 67 Мурманская область 21
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
  • 69 Республика Хакасия 17
  • 70 Республика Марий Эл 16
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 15
  • 72 Республика Ингушетия 12
  • 73 Амурская область 12
  • 74 Республика Адыгея 11
  • 75 Чеченская Республика 11
  • 76 Камчатский край 9
  • 77 Республика Северная Осетия-Алания 9
  • 78 Республика Калмыкия 8
  • 79 Сахалинская область 5
  • 80 Магаданская область 3
  • 81 Республика Тыва 2
  • 82 Чукотский автономный округ 1
  • 83 Республика Алтай 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 779 425 случай (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%
  • 3. Сахалинская область 0,02%
За последние сутки подтверждено 392 смерти
  • Москва 58
  • Санкт-Петербург 38
  • Свердловская область 15
  • Московская область 14
  • Самарская область 14
  • Ростовская область 13
  • Нижегородская область 12
  • Краснодарский край 11
  • Пермский край 11
  • Тульская область 9
  • Красноярский край 9
  • Иркутская область 8
  • Воронежская область 7
  • Смоленская область 7
  • Ульяновская область 7
  • Челябинская область 7
  • Тверская область 6
  • Пензенская область 6
  • Алтайский край 6
  • Владимирская область 5
  • Липецкая область 5
  • Ленинградская область 5
  • Республика Крым 5
  • Волгоградская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Республика Чувашия 5
  • Оренбургская область 5
  • Новосибирская область 5
  • Орловская область 4
  • Рязанская область 4
  • Вологодская область 4
  • Калининградская область 4
  • Курская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 3
  • Архангельская область 3
  • Псковская область 3
  • Севастополь 3
  • Республика Татарстан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Саратовская область 3
  • Курганская область 3
  • Тюменская область 3
  • Кемеровская область 3
  • Омская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Камчатский край 3
  • Белгородская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Мурманская область 2
  • Астраханская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 108 980 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 039 человек
  • Москва 1423
  • Санкт-Петербург 972
  • Московская область 453
  • Псковская область 213
  • Ростовская область 202
  • Нижегородская область 192
  • Воронежская область 186
  • Республика Башкортостан 181
  • Самарская область 170
  • Иркутская область 151
  • Саратовская область 127
  • Краснодарский край 126
  • Липецкая область 119
  • Свердловская область 117
  • Челябинская область 113
  • Пермский край 111
  • Архангельская область 105
  • Алтайский край 104
  • Курская область 101
  • Красноярский край 98
  • Республика Крым 93
  • Кировская область 90
  • Ярославская область 89
  • Ленинградская область 87
  • Омская область 87
  • Астраханская область 86
  • Волгоградская область 85
  • Пензенская область 83
  • Белгородская область 82
  • Брянская область 78
  • Ставропольский край 77
  • Ульяновская область 76
  • Владимирская область 75
  • Орловская область 74
  • Калининградская область 73
  • Новгородская область 72
  • Тверская область 70
  • Калужская область 69
  • Удмуртская Республика 66
  • Ханты-Мансийский автономный округ 66
  • Оренбургская область 65
  • Вологодская область 64
  • Республика Чувашия 58
  • Кемеровская область 57
  • Забайкальский край 56
  • Тульская область 55
  • Приморский край 50
  • Рязанская область 49
  • Республика Карелия 48
  • Ивановская область 46
  • Костромская область 46
  • Тюменская область 42
  • Хабаровский край 38
  • Новосибирская область 36
  • Республика Коми 34
  • Республика Дагестан 34
  • Курганская область 33
  • Смоленская область 32
  • Севастополь 32
  • Кабардино-Балкарская Республика 29
  • Республика Татарстан 29
  • Республика Бурятия 28
  • Тамбовская область 25
  • Республика Хакасия 25
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 21
  • Амурская область 19
  • Республика Марий Эл 15
  • Сахалинская область 15
  • Республика Мордовия 14
  • Республика Тыва 12
  • Мурманская область 11
  • Республика Калмыкия 11
  • Томская область 11
  • Республика Адыгея 10
  • Камчатский край 10
  • Карачаево-Черкесская Республика 9
  • Республика Северная Осетия - Алания 7
  • Чеченская Республика 7
  • Магаданская область 6
  • Республика Алтай 3
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Саха (Якутия) 2
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 402 678.

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