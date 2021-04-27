За сутки в России подтверждено 8053 случая COVID-19 в 83 регионах

За последние сутки в России выявили 8 803 пациентов с коронавирусом в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2098

2 Санкт-Петербург 712

3 Московская область 592

4 Ростовская область 230

5 Самарская область 183

6 Нижегородская область 170

7 Воронежская область 165

8 Иркутская область 135

9 Саратовская область 131

10 Красноярский край 113

11 Челябинская область 108

12 Волгоградская область 107

13 Свердловская область 106

14 Пермский край 102

15 Республика Крым 101

16 Краснодарский край 101

17 Республика Башкортостан 98

18 Пензенская область 87

19 Ульяновская область 84

20 Белгородская область 83

21 Республика Саха (Якутия) 82

22 Ленинградская область 82

23 Брянская область 81

24 Ярославская область 81

25 Алтайский край 81

26 Новосибирская область 75

27 Курская область 71

28 Кировская область 70

29 Тверская область 68

30 Кемеровская область 68

31 Архангельская область 67

32 Оренбургская область 67

33 Липецкая область 64

34 Астраханская область 62

35 Омская область 61

36 Тульская область 60

37 Калининградская область 59

38 Владимирская область 58

39 Удмуртская Республика 58

40 Орловская область 56

41 Ивановская область 56

42 Республика Чувашия 55

43 Тамбовская область 53

44 Калужская область 51

45 Смоленская область 50

46 Вологодская область 50

47 Ханты-Мансийский автономный округ 50

48 Ставропольский край 46

49 Псковская область 45

50 Рязанская область 45

51 Тюменская область 45

52 Республика Дагестан 40

53 Республика Карелия 38

54 Республика Коми 38

55 Курганская область 34

56 Республика Татарстан 34

57 Новгородская область 33

58 Забайкальский край 32

59 Республика Мордовия 30

60 Республика Бурятия 29

61 Приморский край 29

62 Томская область 27

63 Костромская область 26

64 Кабардино-Балкарская Республика 25

65 Хабаровский край 23

66 Севастополь 21

67 Мурманская область 21

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 18

69 Республика Хакасия 17

70 Республика Марий Эл 16

71 Карачаево-Черкесская Республика 15

72 Республика Ингушетия 12

73 Амурская область 12

74 Республика Адыгея 11

75 Чеченская Республика 11

76 Камчатский край 9

77 Республика Северная Осетия-Алания 9

78 Республика Калмыкия 8

79 Сахалинская область 5

80 Магаданская область 3

81 Республика Тыва 2

82 Чукотский автономный округ 1

83 Республика Алтай 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 779 425 случай (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%

3. Сахалинская область 0,02% За последние сутки подтверждено 392 смерти Москва 58

Санкт-Петербург 38

Свердловская область 15

Московская область 14

Самарская область 14

Ростовская область 13

Нижегородская область 12

Краснодарский край 11

Пермский край 11

Тульская область 9

Красноярский край 9

Иркутская область 8

Воронежская область 7

Смоленская область 7

Ульяновская область 7

Челябинская область 7

Тверская область 6

Пензенская область 6

Алтайский край 6

Владимирская область 5

Липецкая область 5

Ленинградская область 5

Республика Крым 5

Волгоградская область 5

Ставропольский край 5

Республика Чувашия 5

Оренбургская область 5

Новосибирская область 5

Орловская область 4

Рязанская область 4

Вологодская область 4

Калининградская область 4

Курская область 3

Республика Карелия 3

Республика Коми 3

Архангельская область 3

Псковская область 3

Севастополь 3

Республика Татарстан 3

Удмуртская Республика 3

Саратовская область 3

Курганская область 3

Тюменская область 3

Кемеровская область 3

Омская область 3

Республика Бурятия 3

Камчатский край 3

Белгородская область 2

Тамбовская область 2

Мурманская область 2

Астраханская область 2

Республика Дагестан 2

Республика Алтай 2

Республика Саха (Якутия) 2

Приморский край 2

Амурская область 2

Хабаровский край 2

Республика Калмыкия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Республика Башкортостан 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Забайкальский край 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 108 980 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 039 человек Москва 1423

Санкт-Петербург 972

Московская область 453

Псковская область 213

Ростовская область 202

Нижегородская область 192

Воронежская область 186

Республика Башкортостан 181

Самарская область 170

Иркутская область 151

Саратовская область 127

Краснодарский край 126

Липецкая область 119

Свердловская область 117

Челябинская область 113

Пермский край 111

Архангельская область 105

Алтайский край 104

Курская область 101

Красноярский край 98

Республика Крым 93

Кировская область 90

Ярославская область 89

Ленинградская область 87

Омская область 87

Астраханская область 86

Волгоградская область 85

Пензенская область 83

Белгородская область 82

Брянская область 78

Ставропольский край 77

Ульяновская область 76

Владимирская область 75

Орловская область 74

Калининградская область 73

Новгородская область 72

Тверская область 70

Калужская область 69

Удмуртская Республика 66

Ханты-Мансийский автономный округ 66

Оренбургская область 65

Вологодская область 64

Республика Чувашия 58

Кемеровская область 57

Забайкальский край 56

Тульская область 55

Приморский край 50

Рязанская область 49

Республика Карелия 48

Ивановская область 46

Костромская область 46

Тюменская область 42

Хабаровский край 38

Новосибирская область 36

Республика Коми 34

Республика Дагестан 34

Курганская область 33

Смоленская область 32

Севастополь 32

Кабардино-Балкарская Республика 29

Республика Татарстан 29

Республика Бурятия 28

Тамбовская область 25

Республика Хакасия 25

Ямало-Ненецкий автономный округ 21

Амурская область 19

Республика Марий Эл 15

Сахалинская область 15

Республика Мордовия 14

Республика Тыва 12

Мурманская область 11

Республика Калмыкия 11

Томская область 11

Республика Адыгея 10

Камчатский край 10

Карачаево-Черкесская Республика 9

Республика Северная Осетия - Алания 7

Чеченская Республика 7

Магаданская область 6

Республика Алтай 3

Республика Ингушетия 2

Республика Саха (Якутия) 2

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 402 678.