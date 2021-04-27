Зачем Китай составляет пятилетние планы

В марте этого года Китай официально опубликовал "Основные положения 14-й пятилетней программы народно-хозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года". Его графики и схемы привлекли повышенное внимание интернет-пользователей.

На фестивале цветения сакуры в парке "Гуцунь" Шанхая прошли женские соревнования по бегу на 10 километров. Фото: Ван Чу

Ветряные электростанции на море, гидроэлектростанции на юго-западе страны и атомные электростанции в прибрежных районах, представленные на схематической карте размещения крупных баз экологически чистых источников энергии, демонстрируют твердую решимость Китая достичь углеродной нейтральности до 2060 года.

На схеме пространственной структуры урбанизации четко видно размещение городских агломераций в форме "двух горизонталей и трех вертикалей". Экологические зоны, лесные и прибрежные полосы, разработанные на схеме расположения важных проектов по защите и восстановлению экологических систем, уже в ближайшем будущем украсят прекрасную страну. 14-й пятилетний план (2021 - 2025) вселяет надежды на будущее и разжигает энтузиазм народа для борьбы за мечту.

Сразу же после успешного завершения 13-й пятилетки (2016 - 2020) в КНР стартовала 14-я пятилетка. С 1953 по 2020 годы были последовательно реализованы в общей сложности 13 пятилетних планов, которые превратили бедную страну во вторую по величине экономику мира и объединили самые грандиозные в истории человечества процессы модернизации. 14-я пятилетка открыла картину всестороннего строительства современного социалистического государства. Китаю за время реализации пятилеток удалось накопить величественную силу для построения процветающей страны.

Пятилетний план позволяет в целом координировать развитие сверхкрупной страны и обеспечивает непрерывность процесса модернизации. До сих пор ни одно иностранное правительство не смогло так, как китайское, научно сформулировать цели социально-экономического развития на каждом этапе, объединить и возглавить весь народ в борьбе за их достижение. Китайские пятилетние планы, цели, системы и механизмы, которые соответствуют историческому процессу от "поднятия на ноги", обогащения и затем до усиления государства, образовали упорядоченный, последовательный и непрерывный процесс развития.

Пятилетний план представляет собой сочетание грандиозных проектов и конкретных целей. На каждом этапе развития возникают разные ситуации и задачи, это требует четкого понимания основных противоречий и определения ключевых целей в соответствии с изменениями конкретных условий. 14-я пятилетняя программа требует, чтобы страна "основывалась на новом этапе развития, реализовывала новую концепцию развития и выстраивала новую модель развития". Это соответствует изменениям внутри страны и за ее пределами, а также имеет яркий адресный характер и отвечает требованиям времени.

Через залив Мэйчжоувань на высокоскоростной железной дороге Фучжоу - Сямэнь в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая строят большой мост. Фото: Цзинь Вэй

В 14-й пятилетней программе подчеркивается необходимость определения обязательных показателей снижения потребления энергии на единицу ВВП, содействия развитию за счет инноваций, построения цифрового Китая и т.д. Все это соответствует общей тенденции технологического развития в мире и отвечает требованию высококачественного развития страны в ходе 14-й пятилетки. Можно сказать, что пятилетний план, объединяя целенаправленность и проблемную ориентацию, стратегию и функциональность и уточняя приоритетные области и ключевые задачи, превращает стратегический план в осуществимые тактические действия.

Пятилетний план отражает общую волю китайского народа. В ходе составления планов каждой пятилетки власти выслушивают точки зрения всех сторон, что является процессом полного учета общественной позиции и достижения социального консенсуса. Китайское правительство подчеркнуло, что "социальные ожидания, мудрость масс, оценки экспертов и опыт работы низовых организаций полностью учитывались при формулировании 14-го пятилетнего плана". Мнения всех слоев общества по экономическому и социальному развитию в период 14-й пятилетки собирали посредством постоянного проведения симпозиумов предпринимателей, экспертов социально-экономической сферы, ученых, специалистов в сфере образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и т. д.

Пятилетний план, ориентированный на человека, объединяет мудрость и силу широких народных масс.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"

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