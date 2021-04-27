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27.04.2021 21:29
Рубрика: Власть

Зачем сторожевой корабль США Hamilton пришел в Черное море

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник вечером Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США. Он зашел в Черное море 27 апреля.

Как раз в этот день отправился на боевые стрельбы флагман российского ЧФ гвардейский ракетный крейсер "Москва". "В нескольких морских полигонах в акватории Черного моря экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами морской авиации и ПВО", - сообщили наши военные в Севастополе. Известно также, что команда крейсера отработает действия по применению главного ракетного комплекса корабля и выполнит зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей надводного противника.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ракетный крейсер "Москва" проведет стрельбы в Черном море

Словом, план учений весьма напряженный. Для его выполнения обеспечения безопасности морской полигон и прилегающую к нему акваторию, в которой пройдут боевые стрельбы, закроют для судоходства. Разумеется, этот запрет полностью касается сторожевика США. Надо иметь в виду, что на него распространяются и ограничения, наложенные Россией на проход через наши территориальные воды. Напомним, что с 24 апреля они закрыты для иностранных военных кораблей и судов в ряде прибрежных районов Крыма - от Феодосии до Керчи.

Эти ограничения, похоже, недавно внесли коррективы в дальний поход двух эсминцев ВМС США - Donald Cook и Roosevelt. В середине апреля они направлялись в Черное море, но в итоге так туда и не зашли, повернули обратно. Сторожевой корабль Hamilton до этих вод добрался. И с трудом верится, что его рейд в Черное море случайно совпал по времени с начинающимися там учениями флагмана Черноморского флота России. Тем более, что командование 6-го оперативного флота США не скрывает: в Черном море американский сторожевик будут действовать не в одиночку, а "взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе". В том, что такое "взаимодействие" нередко оборачивается провокационными действиями по отношению к России, наши моряки убеждались не раз.

Впрочем, серьезной угрозы их кораблям Hamilton в любом случае не несет. По боевой мощи его и близко нельзя поставить с тем же крейсером "Москва". Наш флагман оснащен 16-ю противокорабельными ракетами комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км. На его борту также имеются дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт", позволяющие надежно защитить от воздушных атак противника целую эскадру кораблей. Между прочим, по мнению экспертов, если бы возникла такая необходимость, российский крейсер поразил бы своими ракетами сторожевик США при его заходе в Черное море. Точнее говоря, еще у Босфора.

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