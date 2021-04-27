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27.04.2021 22:41
Рубрика: В мире

Западная Вирджиния заплатит молодым людям $100 за вакцинацию от COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Молодые люди, получившие вакцину от COVID-19 в Западной Вирджинии, не только получат защиту от вируса, но и смогут заработать деньги. Власти штата предложат сберегательный залог в размере 100 долларов с начислением процентов каждому жителю штата в возрасте от 16 до 35 лет, кто будет вакцинирован, заявил на брифинге губернатор-республиканец Джим Джастис. Этот шаг имеет целью побудить молодых людей, которые не спешат прийти на пункты вакцинации, сделать прививку, отмечает National Public Radio.
Фото: AP Photo/John Minchillo Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
В США еще одна женщина умерла после прививки вакциной от Johnson & Johnson

"Я пытаюсь придумать способ, который действительно будет мотивировать их и нас преодолеть это препятствие", - отметил губернатор, добавив, что деньги также будут выделены молодым людям указанной возрастной категории, которые уже сделали прививки. Выплаты будут финансироваться за счет пакета помощи от коронавируса в размере 1,9 триллиона долларов, известного как CARES, который вступил в силу в США в прошлом месяце.

В начале этого года внедрение вакцины в Западной Вирджинии началось очень хорошо. Несмотря на такие проблемы, как повсеместное отсутствие доступа к интернету, этот в основном сельский штат сумел полностью провести вакцинацию такого большого процента населения, имеющего право на вакцинацию, к концу февраля, что, будь это страна, она заняла бы третье место в мире по количеству вакцинированных на душу населения. Джастис сказал, что около 52% из 1,5 миллиона жителей штата, имеющих право на лечение, получили хотя бы одну дозу, добавив, что около 40% населения все еще не могут решиться сделать вакцину.

Западная Вирджиния открыла вакцинацию жителей в возрасте от 16 лет и старше в середине марта, но по-прежнему уделяет приоритетное внимание вакцинации людей 65 лет и старше. По данным Джастиса, по состоянию на понедельник более 78% людей старшей возрастной группы получили хотя бы одну дозу, а 68,5% были полностью вакцинированы.

По данным местных властей, большинство из тех, кто хотел пройти вакцинацию, были вакцинированы, а оставшиеся жители Западной Вирджинии просто не хотят делать прививки. Власти штата, отмечают эксперты, обратили внимание на вакцинацию молодых людей, которые теперь заражаются заметно более высокими темпами. По данным New York Times, Западная Вирджиния занимает 16-е место по количеству новых случаев коронавируса на человека среди штатов США. В апреле на молодых людей моложе 20 лет приходилось 26% всех случаев заболевания по всему штату, по сравнению с 16% во время пандемии. В то время было зарегистрировано более 30 школьных вспышек, многие из которых были связаны с внеклассными и общественными мероприятиями. Задача Джастиса - вакцинировать более 70% населения Западной Вирджинии. Он сказал, что если примерно 80% людей в этой возрастной группе, которые еще не сделали прививку, решат сделать это, общий уровень вакцинации по всему штату превысит это число.

По состоянию на понедельник департамент здравоохранения штата зарегистрировал 151671 случай заболевания коронавирусом и 2821 смертельный исход с начала пандемии.

Между тем

В настоящее время все жители США старше 16 лет имеют право на вакцинацию. По данным Центров по контролю за заболеваниями, чуть более половины взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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