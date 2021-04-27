Зась назвал попытки дестабилизировать Беларусь угрозой для всего ОДКБ

Открытые попытки извне дестабилизировать ситуацию в Беларуси в целях незаконной смены власти в стране стали угрозой для всей Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам состоявшегося во вторник в таджикской столице заседания Совета министров обороны, сообщил пресс-секретарь этой региональной международно организации Владимир Зайнетдинов.

НАТО, констатировал Зась, продолжает наращивать свой военный потенциал в непосредственной близости от границ государств - членов ОДКБ. "Так, в Восточно-Европейском регионе сохраняется высокий уровень интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО", - отметил генсек ОДКБ. В текущем году, заявил он, планируется проведение серии учений "Защитник Европы", в ходе которых будут отработаны планы "оказания военной помощи" восточноевропейским союзникам. В рамках этого мероприятия к западным границам зоны ответственности государств - членов ОДКБ намечено перебросить крупные воинские контингенты.

Серьезным вызовом стабильности на постсоветском пространстве назвал Зась и нерешенный конфликт на юго-востоке Украины. "Все эти негативные тенденции подрывают основы стратегической и региональной стабильности и способны привести к резкой эскалации военных угроз коллективной безопасности государств - членов ОДКБ в Восточно-Европейском регионе", - подчеркнул он.

Что касается обстановки в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, то она, по словам генсека, во многом зависит от ситуации в сопредельном Афганистане, где отмечается усиление деятельности международных террористических организаций и растет внимание талибов к северным районам страны. Удержание ими данных территорий позволяет обеспечивать беспрепятственное функционирование одного из основных каналов финансирования экстремистов - контрабанды наркотиков. "Для государств - членов ОДКБ это обстоятельство вызывает большую тревогу", - заявил он.

В то же время, подчеркнул Зась, обстановка в Кавказском регионе коллективной безопасности в целом стабилизируется. После введения в зону нагорнокарабахского конфликта российского миротворческого контингента, отметил генсек, "наблюдается устойчивая тенденция к созданию условий для дальнейшего недопущения возобновления вооруженного противостояния, продолжается работа по разминированию территории".

В создавшихся условиях в ОДКБ на плановой основе проводится комплекс мероприятий, направленный на снижение уровня и нейтрализацию потенциальных угроз. Зась проинформировал, что в октябре в формате организации запланировано проведение оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021", в рамках которого пройдут совместное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021". Кроме того, намечено специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2021", учение с силами и средствами материально-технического обеспечения коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2021" на территории Таджикистана.

А на территории России в ноябре предусматривается совместное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021". Кроме того, в сентябре на территории Кыргызстана планируется проведение совместного учения "Рубеж-2021" с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона.