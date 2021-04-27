Любимица французской, и не только, публики Мирей Матье сейчас в Авиньоне, где "скрывается" от коронавируса в родительском доме вместе с двумя сестрами. О том, как она переносит пандемию, из-за которой во Франции введены одновременно карантин (уже третий по счету) и комендантский час, непревзойденная певица рассказала "РГ".

Был рад узнать, что вирус обходит вас стороной. Как вы переносите жесткие ограничения, связанные с ковидом?

Мирей Матье: Так получилось, что в день объявления первого карантина, а это была середина марта прошлого года, я только-только вернулась с гастролей в мой дом в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен, что соседствует с Булонским лесом. Как сейчас помню, было 10 часов вечера, когда все это началось. Пустые улицы, настоящий кошмар! Апокалипсис! Даже не верилось, что такое на нас свалилось. Но такова была жуткая реальность. Чисто психологически было очень тяжело, но надо было как-то приспосабливаться. К счастью, рядом были сестры Моник, а она мой менеджер, и Мари-Франс. Втроем было легче.

Чем были заполнены ваши дни?

Мирей Матье: Много читала. Старалась поменьше смотреть теленовости, где только и говорили, что о вирусных ужасах. Конечно же, каждый день вокализы для поддержания певческой формы. Но не только. Приняла участие в прекрасной инициативе парижской мэрии. Меня попросили связываться по телефону с постояльцами домов престарелых, которые вообще оказались в жесткой изоляции (к ним даже близких не допускали), и просто с ними разговаривать. Для этих людей общение со мной было явно неожиданным и приятным событием, а мое сердце наполнялось радостью, что могу хоть как-то помочь им. Ну а после, когда появилась возможность, уехала на юг Франции...

Июнь 1970 года, во время записи "Les grands enfants". Фото: AFP PHOTO

И с тех пор вы в Авиньоне?

Мирей Матье: Здесь все переносится легче. Солнце, просторы…Совершенно иное восприятие жизни.

В родном городе вы - суперзнаменитость. Недавно, насколько мне известно, когда в Авиньоне запустили трамвайный маршрут, один из уличных электропоездов назвали вашим именем.

Мирей Матье: Действительно,земляки преподнесли мне такой необычный подарок. Была этим очень тронута.

Вернемся в Париж, в самые его центр - на остров Сите. Туда, где два года назад произошел пожар в соборе Парижской Богоматери, чуть было полностью его не уничтоживший…

Мирей Матье: То была драма для всех французов, особенно верующих, как я. Восприняла произошедшее как личную трагедию. Ведь в этом храме - вся многовековая история Франции. Он ее символ и гордость. Но Бог миловал, реликвии, хранившиеся в нем, включая, бесценный терновый венец Иисуса Христа, не пострадали, а сам собор устоял, и сейчас приступают к его реставрации. Через несколько дней после пожара приняла участие в концерте, посвященном всем, кто спасал храм от гибели. Его транслировали на весь мир. Пела "Аве, Мария" Шуберта.

Апрель 1997 года. Париж. Во время исполнения песни "Kein schöner;Land". Фото: Peter Bischoff/Getty Images

Мне рассказывали историю о том, как незадолго до пожара, по Сене мимо храма проплывал "бато-муш" - прогулочный пароходик с туристами, а на набережной, что напротив, вы давали интервью телевизионщикам. И в этот момент гид на пароходе объявила: "Обратите внимание: слева от вас Нотр-Дам, а справа другая национальная достопримечательность - Мирей Матье". И все бросились смотреть на вас. Так и было?

Мирей Матье: Все точно. Снималась передача для немецкого телевидения, для которой место было выбрано знаковое. Хорошо помню этот эпизод. Люди мне махали руками, выкрикивали приветствия. И еще. Когда я обернулась с тем, чтобы им ответить, а все это было запечатлено на пленке, ко мне подбежала собака и тоже попала в кадр. Помню этот эпизод, как будто он произошел вчера.

В Москве вас помнят, любят. И, в первую очередь организаторы фестиваля "Спасская башня".

Мирей Матье: О, это чудеснейший музыкальный праздник! Я так счастлива и горда от того, что меня считают его талисманом и "крестной матерью". В моем сердце и Красная площадь, и храм Василия Блаженного. Какие неповторимые эмоции я испытала, выступая там! Все это незабываемо. К сожалению, в прошлом году из-за пандемии и связанных с ней ограничений мне не удалось принять в участие в фестивале. И, конечно же, когда позволят обстоятельства, я снова отправлюсь в столицу России.

Мирей Матье выступает на открытии международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве. 2012 год. Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости

Скучаете по Москве?

Мирей Матье: Обожаю ее (эти слова Мирей произносит по-русски - прим. ред). Ведь там я была множество раз, а первый - в 1967 году в составе большой пестрой группы, составленной из артистов, в то время выступавших в легендарном парижском мюзик-холле "Олимпия". Мы провели гастроли в Москве, Ленинграде, побывали в Казани. Помню, с каким невероятным энтузиазмом нас встречала публика! И так было затем всегда, когда приезжала в вашу страну. Выступала на сценах Большого театра, в Кремлевском. Есть у меня в Москве особое место. Это храм Николая Чудотворца в Хамовниках. Знаю там почти всех. Священнослужителей, монахинь, прихожан. Молюсь за них, чтобы оставались в добром здравии в эти непростые времена. И, конечно же, скучаю по моим московским друзьям. А это генерал Сергей Хлебников, сделавший так много для фестиваля, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, многие другие. Знаете, Москва мой любимый город. Каждый раз, когда бываю там, исполняю ее гимн.

При этих словах Мирей Матье запела: "Дорогая моя столица, дорогая моя Москва!"

Мирей Матье раздает автографы своим поклонникам на Красной площади. 1997 год. Фото: Юрий Абрамочкин/ РИА Новости

В вашем последнем диске вы вышли за рамки эстрады и обратились к классике…

Мирей Матье: Он так и называется "Мои классики". На нем записаны мои любимые композиции на темы Первого концерта Чайковского, Моцарта, Брамса, Верди. То была вдохновенная, радостная работа, которую я посвятила памяти моей мамы. А в мае в музыкальные магазины поступит переиздание моей первой пластинники, выпущенной в 1966 году. Там песни Поля Мориа, Франсиса Лэй, Мишеля Леграна и другие. Все они были специально для этого издания обновлены с помощью современных технологий. Плюс еще три вещи, которые ранее появлялись на дисках за рубежом, но не во Франции.

Ваши дуэты с Пласидо Доминго, Шарлем Азнавуром, Хулио Иглесиасом были мировыми музыкальной событиями. Но вы пели и с россиянами.

Мирей Матье: Много раз с хором ансамбля имени Александрова, пела вместе с вашей певицей Зарой, которая мне очень понравилась, как в Москве у стен Кремля во время фестиваля "Спасская башня", так и в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. И, конечно, с незабываемыми "Бурановскими бабушками". Надеюсь, что впереди меня ждут новые музыкальные встречи с вашими артистами. Молю Бога, чтобы поскорее закончились вирусные напасти, и можно было вернуться к нормальной жизни.