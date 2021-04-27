Звезда "Белого солнца пустыни" Кахи Кавсадзе умер после коронавируса

Советский, грузинский актер Кахи Кавсадзе, Черный Абдулла из "Белого солнца пустыни", скончался в возрасте 85 лет. Причиной смерти культового артиста стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.

Информация появилась на ресурсе "Всё о Тбилиси".

Напомним: ранее Кавсадзе был госпитализирован в тяжелом состоянии в Первую университетскую клинику Тбилиси с двусторонней пневмонией.

Перед тем артист перенес коронавирус.

Кахи Кавсадзе родился в 1935 году в Тбилиси в артистической семье, его дед был близким другом Сталина.

Сниматься начал в 50-е: "Годен к нестроевой", "Жил певчий дрозд", "Древо желания", "Покаяние", Бесо из цикла комедийных короткометражек Габриадзе про бригаду незадачливых дорожных рабочих.