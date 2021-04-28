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28.04.2021 14:54
Рубрика: Общество

Агрессивность рака простаты смогут определять по анализу мочи

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Университета Восточной Англии разработали новый анализ мочи на рак предстательной железы под. Он способен определить наличие патологии и показывает, насколько агрессивна опухоль. Такой тест может на треть уменьшить число достаточно болезненных и затратных инвазивных биопсий. Зачастую из-за неточного анализа крови на ПСА (простатспецифический антиген) мужчинам назначают инвазивную биопсию для уточнения диагноза.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Известно, что рак предстательной железы один из самых медленно развивающихся видов опухолей. Из-за этой особенности он порой не требуют лечения в течение жизни человека.

Но важно понять, насколько агрессивно ведет себя рак в каждом индивидуальном случае, чтобы не пропустить злокачественное течение болезни. Поэтому при подозрении на рак простаты пациента тщательно обследуют с помощью анализов крови, цифрового ректального исследования (DRE), МРТ-сканирования, а также метода инвазивной биопсии.

"Есть острая необходимость в улучшении диагностики и прогнозирования исходов для пациентов с раком предстательной железы, чтобы свести к минимуму чрезмерную диагностику и чрезмерное лечение мужчин с агрессивным заболеванием, особенно если это можно сделать без проведения инвазивной биопсии", отмечают исследователи в своей работе, опубликованной в журнале EurekAlert! со ссылкой на Cancer.

Новый тест содержит два источника биомаркеров - белок-маркер EN2 и уровни экспрессии 10 генов, связанных с риском развития рака предстательной железы.

Тест был проверен на 207 пациентах, которым была проведена биопсия на рак предстательной железы в больнице Норфолка и Норвичского университета (NNUH). Затем ученые сравнили результаты анализа мочи и биопсии. Они практически совпали. При этом тест показал также степень риска для пациентов и определил тех, кому необходимо дальнейшее обследование и инвазивная биопсия, помогая таким образом выбрать оптимальный вариант оказания медицинской помощи.

Общество Наука Филиалы РГ Юг России Онкология: как победить рак

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