Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе на собственной мине

В Донбассе в районе подконтрольного Киеву села Орехово на мине подорвался автомобиль с военнослужащими ВСУ. Один человек погиб и трое ранены, сообщили в Народной милиции Луганской народной республики.

"Сегодня при подвозе боеприпасов на позиции первого батальона 92-й бригады ВСУ произошел несчастный случай, повлекший небоевые потери среди украинских военнослужащих", - передает РИА Новости слова официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным разведки ЛНР, машина наехала на противотанковую мину "ТМ-62". Причиной этого, по мнению Осадчего, было беспорядочное минирование местности украинскими военнослужащими.

Это, подчеркнул он, "не только ставит под угрозу жизни и здоровье мирного населения, проживающего на временно подконтрольной Украине территории, но и способствует числу небоевых потерь среди самих боевиков".