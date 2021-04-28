Объем страховых взносов по страхованию имущества граждан в 2020 году сократился на 0,3 процента по сравнению с 2019 годом, рассказывает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Ольга Басова.

Ниша небольшая: всего 4,7 процента от совокупного объема страхового рынка. Сегмент страхования жилья в статистике отдельно не выделяется, но, по оценкам экспертов, его доля в общем котле не превышает двух процентов.

Пандемия, по идее, должна была отразиться на этом направлении в меньшей степени, чем, скажем, на страховании жизни (из этого сегмента автоматически выпали все выезжающие за рубеж туристы). Но все же рынок ушел в небольшой минус, и лишь отдельные игроки показали значительный прирост. Так, рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев, прирост премий компании в сегменте страхования имущества физлиц по итогам прошлого года составил 21 процент: "Показатели говорят о росте интереса со стороны граждан к страхованию жилья и ипотечным продуктам".

Ажиотажный спрос на ипотеку действительно помог рынку в прошлом году: ведь страхование залога (недвижимости) является обязательным при оформлении ипотечного кредита, а в прошлом году темпы прироста ипотечного рынка превысили 20 процентов. Такой "аншлаг" обеспечила госпрограмма льготной ипотеки на новостройки со ставкой 6,5 процента годовых, запущенная в апреле 2020 года. Она обеспечила 25 процентов выданных в прошлом году кредитов на покупку жилья, высокий спрос сохраняется до сих пор. "Если бы в 2020 году не произошел "ипотечный бум", сегмент чувствовал бы себя заметно хуже на фоне экономического кризиса и пандемии коронавируса", - говорит Княгиничев. "Доля ипотечного страхования в общем объеме страхования имущества физлиц будет расти при условии сохранения текущего уровня процентных ставок или их незначительного повышения", - считает гендиректор онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka Ирина Григорьева.

В этом году страховщики с одной проблемой уже столкнулись, а другая не за горами. В декабре 2020 года была закрыта московская программа страхования жилья - каждый житель столицы наверняка видел соответствующий пункт в Едином платежном документе, который позволял за небольшие деньги (около 2 рублей за один квадратный метр) защитить свою квартиру от основных рисков (пожаров, взрывов, затопления и других). Эта программа считалась, пожалуй, единственным успешным региональным продуктом в сфере страхования жилья: она была запущена в 1995 году и доказала свою состоятельность. "С точки зрения клиента, она работала хорошо, ущерб действительно возмещался", - отмечает гендиректор "БКС Страхование жизни" Андрей Дроздов. "Страховкой воспользовались 2,5 миллиона семей, было урегулировано свыше 205 тысяч страховых случаев, по которым пострадавшим выплачено возмещение на общую сумму почти 4 миллиарда рублей", - напоминает Виталий Княгиничев. По его мнению, с отменой городской программы собственники квартир лишились возможности комфортно страховать свою недвижимость, чувствовать себя защищенными.

Москва остается бессменным лидером по объему сборов в сегменте страхования жилья: по итогам 2020 года ее доля составила 41,4 процента

Несмотря на просьбы отраслевого лобби, о возвращении программы речь не идет: теперь людям придется обращаться в компании напрямую. Это не совсем удобно - во-первых, многие просто привыкли включать расход на страхование жилья в ежемесячную плату за услуги ЖКХ и, возможно, не захотят тратить время на заключение нового договора со страховщиком по аналогии с "молчунами", которые автоматически доверяют свои средства в управление госкорпорации. Во-вторых, муниципальная страховка в несколько раз дешевле полисов страхования имущества в коммерческих компаниях: как минимум четверть москвичей просто не захочет увеличивать траты. Но городские власти считают, что свою задачу программа выполнила - цивилизованный рынок страхования в городе создан, теперь люди могут обойтись без посредника. Некоторые компании запускают аналогичные по условиям продукты, но органический переток "муниципальных" клиентов в частный сектор требует времени.

Единственная, по мнению экспертов, работающая региональная программа страхования жилья закрыта. И это несмотря на вступивший в силу в 2019 году закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций: она предполагает, что субъекты РФ будут самостоятельно разрабатывать местные программы с учетом территориальной специфики, а возмещение будет осуществляться сразу из трех источников: федерального и регионального бюджетов и от страховщиков. Предполагается, что такой полис будет стоить не дороже 300-350 рублей в год и может оплачиваться вместе с жилищно-коммунальными услугами, как это происходило в Москве. Однако до сих пор такие программы либо вообще не инициируются администрациями, либо находятся на стадии обсуждения в рабочих группах. Столица до сих пор остается лидером по объему сборов в сегменте страхования жилья: по итогам 2020 года доля Москвы составила 41,4 процента, на Московскую область приходится 6,8 процента, Санкт-Петербург - 4,8 процента.

Другое препятствие, с которым могут столкнуться игроки рынка в сфере страхования жилой недвижимости, - возможная отмена или корректировка программы льготной ипотеки. Сейчас в кулуарах активно обсуждаются условия пролонгации программы: очевидно, что в полном объеме она продлена не будет, так что после 1 июля ипотечный бум может плавно сойти на "нет". Для страховых компаний спад ипотечной активности нежелателен не только для сегмента страхования жилья. По данным Online-Ipoteka, более 98 процентов заемщиков оформляют полный страховой пакет по кредиту. "Хотя по закону обязательным является только страхование залога, заемщики предпочитают не экономить на полисах: отказ от страхования жизни, к примеру, обойдется потребителю довольно дорого - процентная ставка по кредиту вырастет на несколько процентных пунктов", - отмечает Ирина Григорьева.

На фоне стагнации рынка порадовать может лишь один тренд. "Растут цифровые каналы продаж и страхование через управляющие компании и платежи в мобильных приложениях банков", - отмечает Дроздов. У некоторых крупных игроков доля дистанционных продаж выросла на 40-50 процентов, а процент удаленного урегулирования убытков - на 20-30 процентов.