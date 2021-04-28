Байден обратится к конгрессу с первой программной речью 28 апреля

Президент США Джо Байден готовится обратиться 28 апреля к конгрессу с первой программной речью. В отличие от предыдущих американских лидеров, нынешний глава государства задержался с выступлением, приурочив его к сотому дню своего президентства, который наступит в пятницу.

Речь Байден будет произносить на фоне повышенных мер безопасности. Здание конгресса США оцеплено забором. Из-за коронавируса вместо 1,6 тысячи человек в зале будут присутствовать лишь около 200. Не будет и почетных гостей, в том числе представителей других стран. Выступление президента в конгрессе будут транслировать все ведущие американские телеканалы.

Ожидается, что хозяин Белого дома будет говорить о достижениях первых 100 дней своего президентства: об экономике, вакцинации от коронавируса, а также о внешней политике, пишет РИА Новости.

Напомним, в середине апреля спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригласила Байдена выступить с речью перед обеими палатами американского законодательного органа. Президенту предложили "поделиться своим видением в вопросе решения проблем и реализации возможностей этого исторического момента".