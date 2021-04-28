Бастрыкин выслушал жалобы на работу подчиненных

Только что закончился прием граждан Александром Бастрыкиным. Кроме главы ведомства, на подобные мероприятия обязательно приглашают следователей, в чьем производстве находятся уголовные дела, ставшие предметом внимания руководителя СК.

Первой на приеме было семейная пара из Красноярского края. Они рассказали о своем горе - расследовании уголовного дела о смерти их маленького сына. Мальчику и его брату по медицинским показаниям был назначен лекарственный препарат, которым в ноябре 2019 года их своевременно не обеспечили сотрудники краевого министерства здравоохранения. По словам родителей, они неоднократно обращались в различные органы на региональном уровне с просьбами о получении необходимого препарата, но чиновники отказали в помощи. Один из братьев в январе 2020 года был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.

Муж и жена жалуются на волокиту по уголовному делу, также они не согласны с результатами экспертных исследований и считают, что не все причастные к трагедии привлекаются к уголовной ответственности.

Александр Бастрыкин, заслушав доклад о расследовании уголовного дела, раскритиковал работу подчиненных в регионе. Уголовное дело изъято и передано для дальнейшего расследования следователям Главного следственного управления СК России. Председатель СК в кратчайшие сроки поручил провести необходимые экспертизы в Судебно-экспертном центре ведомства, а также тщательно разобраться в сложившейся в регионе ситуации с обеспечением лекарственными препаратами. Бастрыкин сказал, что будет подготовлено и направлено письмо на имя губернатора Красноярского края с просьбой оказать содействие в решении вопроса. В отношении сотрудников, занимавшихся расследованием, назначены служебные проверки.

Следующим был житель Уфы, потерявший в 2019 году отца. Мужчина попросил главу СК разобраться в обстоятельствах смерти близкого человека и привлечь виновных к ответственности. Погибший работал электромонтером станционного оборудования телефонной связи энергетического цеха АО "Бурибаевский ГОК". В день смерти он и его коллега были направлены на объект для установки камеры видеонаблюдения. Коллега, выполнявший работы на высоте, увидел, как мужчина упал на землю. Несмотря на оказание первой помощи, мужчина скончался. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате поражения электричеством. Мужчина рассказал Александру Бастрыкину, что до сих пор не установлено, при каких обстоятельствах его отец получил поражение электричеством, а виновные не понесли ответственности.

Председатель СК России, выслушав доклад, как расследовалось это дело, поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования другому следователю, у которого есть опыт расследования аналогичных происшествий. А еще велел направить материалы уголовного дела для производства необходимых судебных экспертиз в Судебно-экспертный центр СК России.

Ход расследования уголовного дела глава ведомства поставил на контроль. Жительница Рязани обратилась к главе СК из-за исчезновения несовершеннолетней внучки. В начале января этого года девочка вышла из квартиры бабушки, сказав, что пойдет гулять, и пропала. На следующий день территориальное подразделение СК начало розыск ребенка, а через несколько дней было возбуждено уголовное дело. Бабушка сказала, что до сих пор поиски ничего не дали. И.о. руководителя СУ СК по Рязанской области в своем докладе сказал, что было установлено лицо, причастное к совершению преступления. Мужчина первоначально признался, что именно он совершил убийство девочки, после чего расчленил ее тело и спрятал. Позже от своих показаний он отказался.

Александр Бастрыкин поручил подчиненным установить все обстоятельства преступления, а также всех его возможных соучастников. К поиску останков девочки также подключатся опытные следователи-криминалисты.

В завершение приема Александр Бастрыкин потребовал оперативно представить доклады о ходе расследований.