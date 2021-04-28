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28.04.2021 16:19
Рубрика: Культура

Берлинский фестиваль снова меняет планы, Канны пока стоят на своем

Текст: Валерий Кичин
Дирекция Берлинского международного кинофестиваля распространила информацию о новом изменении своих планов летних мероприятий из-за ситуации с коронавирусом. Перенесенный на лето Каннский кинофестиваль в свою очередь планы пока не меняет.
Спайк Ли, президент жюри 74-го Каннского кинофестиваля. Фото: Кинопоиск Спайк Ли, президент жюри 74-го Каннского кинофестиваля. Фото: Кинопоиск
Спайк Ли, президент жюри 74-го Каннского кинофестиваля. Фото: Кинопоиск

Как известно, Берлинский фестиваль в 2021 году прошел онлайн в условиях полного карантина, введенного в Германии. Зато дирекция намеревалась провести вторую часть фестиваля уже для публики в июне, когда, как все надеялись, волна пандемии схлынет, и можно будет показать фестивальные картины берлинским зрителям в открытых кинотеатрах. Тогда же предполагалось провести и торжественные церемонии вручения призов.

Фото: IAN LANGSDON/EPA
Как Каннский кинофестиваль борется за сохранение окружающей среды

Как сообщают теперь из Берлина, время вносит свои коррективы. Принятые правительством законодательные акты о защите от коронавируса затрудняют планирование Специального летнего выпуска Берлинале, и дирекция фестиваля сейчас обсуждает с властями возможные шаги для того, чтобы все-таки показать фильмы на открытых площадках. Окончательное решение обещают принять в начале мая. "Здоровье людей и сдерживание развития пандемии остаются главным приоритетом при рассмотрении любых вопросов, связанных с Берлинале", - подчеркивает дирекция фестиваля.

При этом вариант показа фильмов на открытом воздухе не позволяет демонстрировать фильмокопии на 35-мм пленке. Поэтому, как бы ни сложились обстоятельства, запланированную ранее ретроспективу классических архивных картин решено перенести на фестиваль 2022 года.

А что же с Каннским фестивалем - главным европейским кинофорумом, который в прошлом году практически был отменен, а в 2021 году с мая перенесен на июль? Франция до сих пор закрыта для въезда и сохраняет серьезные ограничения для перемещений внутри страны, признаков крутых перемен к лучшему пока нет. Но администрация фестиваля на днях разослала журналистам подтверждение их аккредитации, сообщив, что все необходимые фестивальные документы можно будет получить, как обычно, во Дворце фестивалей с 5 июля. В этих сообщениях все выглядит совершенно безоблачно, всю дальнейшую практическую информацию аккредитованной прессе обещают размещать в личных аккаунтах.

Фестиваль в Каннах должен пройти с 6 по 17 июля, президентом жюри главного конкурса избран американский режиссер Спайк Ли. Фильм, которому оказана честь открыть 74-й Каннский фестиваль, "Аннетт" - первая англоязычная картина французского режиссера Леоса Каракса, который возвращается в Канны спустя девять лет после его триумфальных "Святых моторов". Фильм снят в Лос-Анджелесе наших дней и рассказывает историю стендап-комика со специфическим чувством юмора и знаменитой певицы Энн. Родившаяся у них дочка Аннетт таинственным образом переменит всю жизнь звездной пары. В фильме снимались Марион Котийяр, Адам Драйвер и Саймон Хелберг. Одновременно с каннской премьерой картина выйдет во французский прокат.

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