Бобры погрызли кабель и оставили без интернета и связи целый город

Почти тысяча жителей населенного пункта Тамблер Ридж, что находится в предгорьях Британской Колумбии Канады, остались без интернета, телевидения и сотовой связи по вине бобров.

Как пишет CBC News, местные водоплавающие зверюги для возведения своих плотин и хаток пустили на стройматериалы кабель одного из операторов связи.

Грызуны при этом проявили завидные целеустремленность и упорство - мало того, что кабель проходил на глубине примерно одного метра, так он еще и был помещен в 10-сантиметровую защитную оболочку, которую животные добросовестно сжевали.

Ремонтные работы заняли около 12 часов. Удалось ли найти бобров-вредителей, не сообщается.