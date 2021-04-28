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Бобры погрызли кабель и оставили без интернета и связи целый город

Текст:   Богдан Бобров
28.04.2021,  
17:15
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти тысяча жителей населенного пункта Тамблер Ридж, что находится в предгорьях Британской Колумбии Канады, остались без интернета, телевидения и сотовой связи по вине бобров.

Как пишет CBC News, местные водоплавающие зверюги для возведения своих плотин и хаток пустили на стройматериалы кабель одного из операторов связи.

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Грызуны при этом проявили завидные целеустремленность и упорство - мало того, что кабель проходил на глубине примерно одного метра, так он еще и был помещен в 10-сантиметровую защитную оболочку, которую животные добросовестно сжевали.

Ремонтные работы заняли около 12 часов. Удалось ли найти бобров-вредителей, не сообщается.

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