Более 1,7 млн человек подали заявки на участие в тестовом онлайн-голосовании

- Уже неделю полным ходом идет прием заявлений на участие в общероссийской тренировке, - сказала Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду. - Мы предполагали, что заявится не менее миллиона активных граждан, которым это было бы интересно. На утро сегодняшнего дня мы имеем более 1 млн 700 тысяч заявлений. В тренировке примут участие все без исключения регионы России.
Заявки на применение онлайн-голосования непосредственно на сентябрьских выборах подали 10 регионов. В них тренировка будет проводиться по всем уровням выборов, которые там запланированы. "К этим 10 регионам мы предъявляем повышенные требования и с пристрастием отслеживаем те процессы, которые там происходят", - заметила Памфилова.
По ее словам, каждый избиратель-участник получит от двух до шести цифровых бюллетеней.
"Система должна обработать десятки миллионов голосований граждан, а их итоги - распределять по организующим комиссия. То есть, это технологически довольно непростая задача. Такого эксперимента, хочу это подчеркнуть, еще никто в мире не проводил. И он уже вызывает интерес во многих странах", - рассказала глава Центризбиркома.
Она также сообщила, что в ближайшее время подпишет распоряжение об образовании технической экспертной группы, куда войдут авторитетные представители IT-отрасли. "Предварительно со многими говорили, они любезно согласились принять участие в нашем эксперименте как технические эксперты высшего класса, высшего пилотажа", - сказала Элла Памфилова.
"Мы хотим, чтобы каждый шаг, каждое решение в рамках тренировки был абсолютно прозрачным, - пояснила глава ЦИК. - Чтобы не было никаких домыслов, инсинуаций, подозрений, предположений. Никому это не надо".