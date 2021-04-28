Более 1,7 млн человек подали заявки на участие в тестовом онлайн-голосовании

Общероссийская тренировка дистанционного электронного голосования (ДЭГ) состоится во всех регионах России. В 75 регионах пройдет тестовое голосование по выборам депутатов Госдумы, а в 10 - голосование по всем уровням выборов, запланированных там в сентябре. Заявки на участие подали уже более 1,7 млн граждан, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

- Уже неделю полным ходом идет прием заявлений на участие в общероссийской тренировке, - сказала Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду. - Мы предполагали, что заявится не менее миллиона активных граждан, которым это было бы интересно. На утро сегодняшнего дня мы имеем более 1 млн 700 тысяч заявлений. В тренировке примут участие все без исключения регионы России.

Заявки на применение онлайн-голосования непосредственно на сентябрьских выборах подали 10 регионов. В них тренировка будет проводиться по всем уровням выборов, которые там запланированы. "К этим 10 регионам мы предъявляем повышенные требования и с пристрастием отслеживаем те процессы, которые там происходят", - заметила Памфилова.

По ее словам, каждый избиратель-участник получит от двух до шести цифровых бюллетеней.

"Система должна обработать десятки миллионов голосований граждан, а их итоги - распределять по организующим комиссия. То есть, это технологически довольно непростая задача. Такого эксперимента, хочу это подчеркнуть, еще никто в мире не проводил. И он уже вызывает интерес во многих странах", - рассказала глава Центризбиркома.

Она также сообщила, что в ближайшее время подпишет распоряжение об образовании технической экспертной группы, куда войдут авторитетные представители IT-отрасли. "Предварительно со многими говорили, они любезно согласились принять участие в нашем эксперименте как технические эксперты высшего класса, высшего пилотажа", - сказала Элла Памфилова.

"Мы хотим, чтобы каждый шаг, каждое решение в рамках тренировки был абсолютно прозрачным, - пояснила глава ЦИК. - Чтобы не было никаких домыслов, инсинуаций, подозрений, предположений. Никому это не надо".