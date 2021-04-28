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28.04.2021 12:46
Рубрика: Власть

Более 4 тысяч кандидатов зарегистрировались на праймериз "Единой России"

Текст: Айсель Герейханова
Половина заявок на праймериз "Единой России" поступило от действующих депутатов Госдумы. Всего зарегистрировались более 4 тысяч кандидатов, рассказал председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин. По его словам, чаще заявки поступали из Москвы, Подмосковья и Краснодарского края.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: er.ru
Председателем федерального оргкомитета праймериз "ЕР" стал Карелин

"Что касается выдвижения соискателей в Государственную Думу - более 4 тысяч заявлений. Арифметика говорит, что мы приближаемся к конкурсу 10 человек на место", - сообщил он.

Кроме того, почти 2 миллиона человек подали заявку, чтобы стать выборщиками на праймериз.

В "Единой России" также заявили, что продлевается до 14 мая срок выдвижения кандидатов. Отметим, что оно должно было завершиться 29 апреля.

"В наших интересах, чтобы каждый смог принять участие, дать им возможность зарегистрироваться. Мы посоветовались с юридическим блоком, предлагаем продлить срок до 14 мая", - сообщил Карелин.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать, пройдя верификацию через портал госуслуг, началась с 19 апреля и закончится 28 мая.

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