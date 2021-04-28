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28.04.2021 00:02
Рубрика: Культура

Моцарт встретится с Сальери

Планы Большого театра в новом сезоне
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Столичный выпуск № 91(8442)
Возвращаясь к допандемийной традиции, Большой театр объявил о ближайших творческих намерениях в конце апреля. И сделал это, как и прежде, в очном формате, собрав большую пресс-конференцию в парадном Историческом фойе с участием всех руководителей.
Махар Вазиев рассказал о балетных премьерах, которые ждут зрителей в Большом в следующем сезоне. Фото: Сергей Куксин/РГ Махар Вазиев рассказал о балетных премьерах, которые ждут зрителей в Большом в следующем сезоне. Фото: Сергей Куксин/РГ
Махар Вазиев рассказал о балетных премьерах, которые ждут зрителей в Большом в следующем сезоне. Фото: Сергей Куксин/РГ

Тон деловому, но оптимистическому по настроению разговору задали генеральный директор Большого театра Владимир Урин, главный дирижер Туган Сохиев и художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев.

Фото: пресс-служба Большого театра
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Первой премьерой станет опера Моцарта "Дон Жуан" в постановке петербургского режиссера Семена Спивака, за дирижерский пульт встанет Туган Сохиев. Эта постановка была запланирована еще на лето 2020, но теперь ожидается в ноябре 2021 на Новой сцене.

Самой ответственной оперной премьерой станет вагнеровский "Лоэнгрин" (режиссер - Франсуа Жирар, дирижер - Эван Роджистер) на Исторической сцене в феврале 2022. Это совместный проект с нью-йоркской "Метрополитен-оперой", как и недавняя премьера оперы "Саломея".

На июнь 2022 намечена еще одна масштабная премьера - "Хованщина" Мусоргского. Эту оперу поставит на Исторической сцене один из интереснейших современных режиссеров Саймон Макберни совместно с Туганом Сохиевым.

На Камерной сцене имени Б.А. Покровского будут представлены репертуарные редкости. Речь о "Маддалене" Прокофьева и "Испанском часе" Равеля, которые в один вечер объединит Владиславс Наставшевс. А режиссер из Красноярска Роман Феодори поставит оперу Доницетти "Линда ди Шамуни". Самым экзотичным названием афиши станет опера Сальери "Фальстаф, или Три шутки" в интерпретации режиссера Александра Хухлина.

Мировая премьера балета "Мастер и Маргарита" на музыку Альфреда Шнитке в постановке Эдварда Клюга была перенесена из-за пандемии. Она состоится в этом сезоне. Еще одну мировую премьеру специально для Большого готовит хореограф Алексей Ратманский - балет "Искусство фуги" на музыку Иоганна Себастьяна Баха запланирован на апрель 2022. Наконец, в июле 2022 года будет представлен проект трех одноактных балетов Вячеслава Самодурова ("Танцемания" на музыку Юрия Красавина), Артемия Белякова ("Времена года" на музыку Александра Глазунова) и Антона Пимонова ("Сделано в Большом" на музыку Анатолия Королева).

Прямая речь

Владимир Урин, гендиректор Большого театра:

- Мы пережили невероятно трудное время. Но все же все то, что мы запланировали на текущий сезон уже с поправками на новую реальность, нам удается воплотить. Хотя был период, когда в театре болело до 150 человек, а это значило, что и все те люди, что были с ними в контакте, отстранялись от работы. И сегодня даже трудно подсчитать сколько экстренных замен было сделано только для того, чтобы спектакль обязательно состоялся. И весь коллектив театра показал свою абсолютную "дееспособность". И я всем хочу сказать: "Огромное спасибо!". Но, думаю, еще долго будем с этой бедой, которая называется "пандемия". Но очень важно и в профессиональном, и человеческом плане, что театр продолжает работать.

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