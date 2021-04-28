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Рубрика: В мире

Часть дипломатов США покинет Афганистан вместе с выводом войск

Часть американских госслужащих, которые могут работать удаленно, должна будет покинуть посольство в Афганистане, гласит распоряжение Госдепартамента.

США и НАТО начали вывод войск с ряда баз в Афганистане

"Госдепартамент распорядился об отъезде из посольства США в Кабуле госслужащих <...>, должностные обязанности которых могут выполняться из других мест", - цитирует ТАСС документ.

Отъезд напрямую связан с выводом военного контингента США из этой страны, который был объявлен 14 апреля.

"Гражданам США, желающим покинуть Афганистан, стоит улететь [оттуда] как можно скорее доступными коммерческими рейсами", - рекомендуется гражданским сотрудникам.

Ожидается, что вывод контингента начнется в мае и завершится в сентябре следующего года.

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