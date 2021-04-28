Цифровые люди: студенты обсудили влияние цифры на молодежь

На Всероссийском студенческом форуме "Реальный и виртуальный миры глазами аналоговых и цифровых аборигенов" студенты и ученые из 11 регионов России обсудили, как цифра влияет на современное общество.

Кто такие цифровые аборигены? Молодежь, которая уже не знает мира без гаджетов. Их еще называют поколение Z."Зеты" родились в 2000 годах и почти с рождения получили доступ к компьютеру и смартфону. Старшему поколению - "аналоговым" людям - часто трудно найти с ними общий язык.

- Информатизация коснулась всех сфер нашей жизни. Цифровому человеку очень сложно понять "аналогового", а тот, кто не понимает цифровой мир, скорее всего, не примет его. И наоборот, - отметил на форуме ректор РосНОУ Владимир Зернов. - С каждым годом количество цифровых людей увеличивается, а количество аналоговых не уменьшается. И те, и другие должны жить в мире и согласии, взаимно дополняя друг друга.

Участники форума отметили: нельзя допустить, чтобы технологии управляли человеческим разумом.

- Меняются не только технологии, меняются ценности, смыслы. Уже растут новые поколения, которые испытывают трудности с офлайн-коммуникацией, - подчеркнул заместитель секретаря Общественной палаты РФ, завкафедрой правовых основ управления МГИМО Владислав Гриб. - Мы уже давно не пишем длинные письма - только короткие сообщения, блоги. Стараемся показывать "витрину", не думая о душе, о ценностях, смысле жизни. Таковы риски цифрового мира.

Но, тем не менее, главная провокация организаторов форума - опрос нам тему "В каком мире вы бы хотели жить: в реальном или виртуальном?" - не удалась. После просмотра фантастического ролика, нивелирующего любые желания и обещающего нашему разуму прекрасную виртуальную жизнь на красивом морском берегу или астероиде среди звезд, большая часть зала проголосовала за жизнь в реальном мире.

- Человек в аналоговом мире - центральная фигура, и в цифровом мире он должен оставаться центром, выступать связующим звеном между цифровыми технологиями и философией жизни, - высказался ректор Международного юридического института Николай Жильцов.

Общую картину поколения Z представила декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина. По данным вузовского исследования, молодежь сегодня предпочитает жить одним днем и испытывает неуверенность в завтрашнем дне. Среди самых распространенных страхов - страх угрозы здоровью и жизни близких людей, страх не реализовать себя, страх войны. Главные стремления - обрести счастье в личной жизни, стать обеспеченными и создать свой собственный бизнес.

Среди интересов молодежи - информационные технологии, биотехнологии, медицинские технологии, кибернетика. "Зеты" стремятся к здоровому образу жизни, занятиям спортом. Еще одна черта - легкость в принятии решений, смене интересов, места жительства. Всему этому способствует виртуальная среда, цифровизация общества.

- Современный мир постоянно живет в онлайн-режиме. Интернет - самая быстро внедряемая технология в истории человечества, заставляющая колоссально переосмыслить поиск информации, - сказала Гульнара Ручкина. - Когда молодежь обвиняют в том, что она "сидит" в телефоне, хочется вспомнить, какой критиков молодежи и всех читающих сопровождалось изобретение печатного станка.