Депутат Петр Толстой: Нулевая ипотека для многодетных - реальная задача

По мнению депутата Госдумы Петра Толстого, нулевая ипотека для семей с тремя и более детьми - реальная перспектива, которая существенно поможет многим многодетным семьям России.

"В принципе, надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать", - сказал он в интервью ТАСС.

Ипотека, по словам Толстого, приносит прибыль прежде всего финансистам: "У нас, к сожалению, очень мало многодетных семей. Это, как говорят наши финансисты, абсолютно счетная позиция. Поэтому в их случае можно обойтись без этих процентов", - пояснил депутат.

В апреле вице-спикер Госдумы возглавил рабочую группу, которой предстоит разработать меры поддержки многодетных семей. В перспективе они должны позволить России выйти из демографического кризиса.