Новости

Несколько человек погибли в результате крушения небольшого самолета во Флориде 22:24
Опубликовано видео победного гола Толчинского в 6-м матче финала Кубка Гагарина 22:19
Трехсторонняя группа не договорилась о "пасхальном перемирии" в Донбассе 21:59
Толчинский признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина 21:54
Научный фонд поддержал 58 проектов по теологии 21:52
В Центре им.Гамалеи заявили об отсутствии оснований у претензий к "Спутнику V" 21:45
Разработчики вакцины "КовиВак" подали документы на преквалификацию препарата 21:33
В Госдуме прокомментировали резолюцию ЕП об остановке "Северного потока - 2" 21:28
В Ингушетии силовики ликвидировали открывшего огонь водителя иномарки 21:12
Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину 20:58
В Болгарии загорелся склад оружейного завода 20:39
Курганский депутат исключен из "ЕР" за жестокое обращение с животными 20:30
МЧС отправило второй гуманитарный груз в Индию 20:24
Российская шашистка сократила отставание после скандала с флагом 20:15
Российская шашистка прокомментировала инцидент с флагом в финале ЧМ 20:11
Дело избившего девушку в прямом эфире блогера Mellstroy направлено в суд 20:07
Строительство 23 больниц передано Единому заказчику 20:01
Российского посла пригласили на встречу в МИД Болгарии 19:56
Скончался астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в полете на Луну 19:52
Погибшего от COVID-19 волонтера из Башкирии наградили посмертно 19:29
На трассе М-1 прошли учения по ликвидации последствий ДТП 19:28
Президент Молдавии распустила парламент 19:27
Мишустин прибыл в Казань на встречу с главами правительств стран ЕАЭС 19:17
Мишустин: РФ и Беларусь поэтапно восстановят транспортное сообщение 19:08
Москва встала в 9-балльных пробках 19:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 21:18
Рубрика: Экономика

Оценить соразмерность

Верховный суд РФ принял к рассмотрению иск об отмене решения о выдаче принудительной лицензии
Текст: Владимир Шипков (исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM))
Российская газета - Спецвыпуск № 93(8444)
В последний день прошлого года случилось беспрецедентное для России событие, взволновавшее экспертное сообщество.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Впервые распоряжением правительства РФ было разрешено в течение одного года без согласия патентообладателя использовать изобретения, охраняемые евразийскими патентами, для обеспечения населения препаратом ремдесивир (МНН). Он предназначен для лечения средних и тяжелых состояний при COVID-19. В России он находится под патентной защитой до 2035 года.

Фото: iStock
В РФ будут защищать интеллектуальную собственность в фармацевтике

Возможность использования патента без разрешения правообладателя предусмотрена ТРИПС при условии строгого соблюдения целого ряда ограничений и фактически является одной из форм принудительного лицензирования.

Учитывая, что интеллектуальная собственность имеет фундаментальное значение для фарминдустрии, случай озадачил всех производителей, связанных с разработкой и выпуском инновационных лекарств. И понятно, почему. Цикл разработки и вывода нового препарата - всегда длительный, рискованный и весьма затратный. Как правило, он занимает от 10 до 12 лет и требует, по разным оценкам, до 2 миллиардов долларов инвестиций. Из 10 тысяч молекул, включенных в разработку, до стадии продукта доходит не более 10. Интеллектуальная собственность призвана обеспечить оригинатору возможность компенсировать затраты на R&D и возврат инвестиций. Патенты и защита клинических данных являются, по сути, единственным стимулом для компаний-инноваторов, мотивирующим их к прохождению длительного пути создания новых лекарств.

Поэтому любые действия, направленные на использование интеллектуальной собственности без согласия патентообладателя, где бы они ни применялись, всегда воспринимаются негативно, так как многократно увеличивают и без того немалые риски разработчиков новых лекарств.

AIPM считает, что в случае с ремдесивиром не было достаточных оснований для принятия столь радикального решения

AIPM считает, что в случае с ремдесивиром ни с эпидемиологической, ни с правовой, ни с медицинской, ни с точки зрения потребностей системы здравоохранения в целом не было достаточных оснований для принятия столь радикального решения, учитывая готовность производителя оригинального препарата поставить любое необходимое его количество на российский рынок. Ограниченный медицинскими показаниями объем спроса на продукт в системе здравоохранения подтверждают и госзакупки дженерика на аукционах в этом году. Создается впечатление, что вряд ли были исчерпаны все возможности переговорного процесса. Как представляется, не удалось избежать и ряда процедурных и даже субстантивных ошибок при подготовке решения. Как бы то ни было, теперь Верховному суду РФ предстоит оценить распоряжение правительства РФ с точки зрения соответствия положениям статьи 12 Евразийской патентной конвенции, статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, статей 1229, 1360 ГК РФ. Судебное заседание назначено на 27 мая.

На фоне колоссального консолидированного вклада международной фармацевтической индустрии в развитие отечественной фармотрасли в последние годы, а также с учетом заявленного оригинатором намерения осуществить трансфер технологий и развивать процесс локализации совместно с российским партнером в отношении и других продуктов, решение о выдаче принудительной лицензии выглядит обескураживающим и несоразмерным степени крайней необходимости. На сегодня мы не знаем ни одного случая применения принудительного лицензирования в мире, который оказал бы позитивное влияние на систему здравоохранения, доступность препаратов или повышение имиджа страны.

От редакции
Более 1,5 млрд кодов маркировки лекарств эмитировано без сбоев

Выдача принудительных лицензий на использование изобретения без согласия патентообладателя предусмотрена Гражданским кодексом РФ (статья 1360) в интересах обороны и безопасности государства и при условии уведомления владельца патента и выплаты ему соразмерной компенсации. Как сообщали СМИ, российская компания обращалась к патентообладателю с просьбой о переговорах для предоставления лицензии на производство, но ответа не получила.

Сообщалось также, что компания-оригинатор в июне прошлого года заключила соглашения о добровольном лицензировании с компаниями в Египте, Индии и Пакистане о производстве копии своего препарата и распространения его по сниженным ценам в 127 странах. В этот список вошли Беларусь, Казахстан, Украина и другие развивающиеся государства, но не вошли Россия, Бразилия и ЕС. В сентябре 2020 года компания-оригинатор и одна из крупных российских компаний подписали протокол о намерениях по трансферу технологий с целью производства оригинального препарата на территории России.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

Главное сегодня

Путин сообщил Моди о решении отправить гумпомощь в Индию
Минобрнауки: Российские вузы вправе перейти на удаленку с 4 по 7 мая
ФРС США сохранила нулевую процентную ставку
МИД ответил на угрозу отключить Россию от SWIFT: Пусть попробуют
Песков назвал досадным происшествием инцидент с флагом на ЧМ по шашкам
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая