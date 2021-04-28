Дмитрий Медведев ответил на вопросы интернет-пользователей

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели, своем отношении к российской оппозиции и дал оценку дипломатическим скандалам в ходе прямого эфира VKLive.

Многие вопросы, поступившие от пользователей соцсети "ВКонтакте", касались социальных проблем. Так, Медведеву сообщили, что в Московской области все многодетные семьи не платят транспортный налог, а в соседней Калужской области льгота действует, только если мощность автомобиля составляет менее 200 лошадиных сил. "Количество больших, многодетных семей, которые располагают таким автомобилем, у нас не такое огромное. И я думаю, что эти выпадающие доходы не будут фантастическими. Давайте мы в рамках нашей партийной работы этим позанимаемся", - отреагировал Медведев. Один из пользователей поинтересовался перспективой перехода к 4-дневной рабочей неделе. Медведев ответил: движение к четырехдневной рабочей неделе должно быть постепенным и основываться на экономической логике. "Но история развития человечества за последние несколько столетий свидетельствует о том, что количество рабочего времени ввиду механизации, автоматизации процессов, перехода на компьютерные технологии уменьшается, а количество свободного времени увеличивается. И мне кажется, что для человечества это в общем неплохо", - сказал он. В целом, по его мнению, мир движется к переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Движение к четырехдневной рабочей неделе должно быть постепенным и основываться на экономической логике

Как политика с многолетним опытом работы на высших государственных должностях, Медведева также спросили про отношения власти и оппозиции. Любой политик должен коммуницировать с оппонентами, считает зампред Совбеза. "У меня, кстати, если говорить о контактах с оппозицией, с оппозицией конструктивные отношения, я имею в виду регулярные встречи, которые у меня и как президента, и как премьера, и как лидера партии были и с коммунистами, и с либеральными демократами, с их лидерами, естественно, с нашими другими левыми силами, "Справедливой Россией" и так далее", - рассказал он. Но если оппозиция сознательно нарушает законы, то необходимо применить соответствующее законодательство, считает Медведев.

Отдельно он дал оценку деятельности блогера Алексея Навального. "Я считаю, что он политический проходимец, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы и, самое главное, пытается вовлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей, в том числе молодежи, которая только делает первые шаги в жизни", - подчеркнул Медведев. По его словам, такая противоправная позиция должна получать жесткий ответ со стороны государства.

Много вопросов касалось международной политики: отношений с США, Чехией, угрозы втягивания России в войну. Так, комментируя отношения с Чехией, Медведев заявил, что ответственность по выходу из тупика лежит на Праге. "Эта страница рано или поздно будет перевернута, но будет масса упущенных возможностей. Если они думают, что они нас этим наказали, то нет, они нас этим не наказали, хотя общение будет затруднено", - сказал он. В целом, по мнению Медведева, Чехия стала заложником политики Вашингтона в отношении Москвы и даже "бежит впереди паровоза" в этом направлении.

Комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов из США и ответные меры, Медведев заметил, что Россия исходит из того, что посол страны не должен вмешиваться в дела другого государства, не имеет права вмешиваться во внутреннюю жизнь. "Что делают американцы? Они активнейшим образом вмешиваются во внутреннюю жизнь, я уж не говорю о подготовке всяких разных "цветных" революций, о работе с оппозицией, по сути, противодействие действующей власти в разных странах, ездят по стране, принимают какие-то решения", - сказал он. Медведев отметил, что российские дипломаты никогда не вмешиваются во внутренние дела другой страны. "Вот наши дипломаты где-нибудь там в тех случаях, когда это BLM (Black Lives Matter. - Прим. "РГ".) действовало, засветились? Нет, конечно. Потому что мы уважительно относимся к нашим партнерам", - привел он пример. На просьбу пользователей дать оценку движению BLM Медведев отметил, что это глубинное отражение проблем, существующих в американском обществе, а ими воспользовались политики. "В известной степени BLM превратилось в инструмент противодействия республиканцам со стороны демократов на определенной фазе политической борьбы", - заметил он.

Отвечая на вопрос об угрозе втягивания России в войну, Медведев заявил, что это не в интересах страны. Россия готова сотрудничать "даже с теми, у кого есть фантомные боли после распада СССР". "Россия - миролюбивое государство. Не в наших интересах втягиваться в какие-то войны. Они ничего хорошего не несут, это очень опасная история", - подчеркнул он.