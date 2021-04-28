Доктор Мясников рассказал, сколько нужно пить воды

Известный врач и телеведущий Александр Мясников высказал мнение о том, какое оптимальное количество воды нужно в среднем употреблять человеку.

По его мнению в этом вопросе следует придерживаться простой арифметики и нехитрого правила: "Сколько чего в одном месте убыло, столько должно в другом месте и прибавиться"

В своем Instagram врач приводит следующий расчет. При нормальной температуре окружающей среды организм человека выделяет около 1600 миллилитров жидкости. А с продуктами питания в организм поступает около 1200 миллилитров.

Разница составляет 400 миллилитров. В некоторых случаях она может увеличиться до 500 миллилитров. Именно это количество влаги Александр Мясников называет жизненно необходимым.

"Все, что вы выпьете дополнительно, выведут почки или, при нарушении их функции, задержится в виде отеков. Поэтому надо следовать не советам "знатоков", а доверять своей жажде. Если не подстегивать ее солью, то организм выйдет на индивидуальный и правильный уровень потребления воды", - отмечает он.

По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.