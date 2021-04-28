Долю гарантийной поддержки малого бизнеса планируют увеличить до 40%

Гарантийная поддержка корпорации МСП должна вырасти в приоритетных нишах до 40% от общего объема, сообщил глава организации Александр Исаевич. Такой показатель заложен в обновленной стратегии корпорации.

Увеличить долю гарантийной поддержки станет возможным благодаря упрощению процедур и автоматизации процессов. Также корпорация сконцентрируется на развитии специализированных финансовых инструментов, таких как круадинвестинг, факторинг, секьюритизация, которые она формирует совместно с ЦБ РФ, рассказал Исаевич.

Механизм зонтичных поручительств, полного встраивания мер финансово-гарантийной поддержки в процессы кредитования приведет к существенному сокращению сроков оказания поддержки и обеспечит "бесшовность" процедур. Фактически решение о предоставлении поручительства будет приниматься в момент предоставления кредита, говорится в заявлении корпорации.

Кроме того, совместно с ВЭБ.РФ прорабатывается гарантийная линейка поддержки предпринимателей из человекоемких отраслей.