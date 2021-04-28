Эксперт спрогнозировал, ждать ли россиянам дефицита гречки

По подсчетам ИКАР, в 2020 году в России собрали 892 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году. Экспорт гречихи с начала зернового сезона (с 1 июля) составил 104 тыс. тонн. Тогда как за весь предыдущий сезон вывезли всего 40 тыс. тонн. С начала крупяного сезона (1 сентября) экспорт оценивается в 76 тыс. тонн, за весь сезон 2019/2020 было вывезено 79 тыс. тонн. При этом потребление гречки в России ожидается на уровне 400 тыс. тонн, говорит Ирина Глазунова.
По ее словам, цены производителей на гречиху растут, но пока далеки от пиковых. Так, в конце февраля-начале марта 2011 года в Алтайском крае (основной производитель гречихи) достигали исторического максимума в 87,5 тыс. рублей за тонну (в начале сентября прошлого года они составляли около 50,38 тыс. рублей за тонну). Предыдущий ценовой пик - 80 тыс. рублей за тонну был зафиксирован в конце апреля 2016 года, отмечает эксперт. А в апреле 2021 года они составляют чуть более 68,6 тыс. рублей за тонну.
"Учитывая чрезвычайно благоприятную ценовую конъюнктуру рынка гречихи в сезоне 2020/21, вполне вероятно, что посевы в текущем году будут увеличены", - считает Глазунова.
По другим популярным крупам - рис, пшено, овсяные хлопья типа "Геркулес" - ценовая ситуация в настоящее время достаточно стабильная. Так, рис (в Краснодарском крае) в начале сезона стоил чуть больше 38,3 тыс. рублей за тонну, 20 апреля 2021 года - чуть больше 42,3 тыс. рублей за тонну. Стоимость геркулеса на 10 сентября прошлого года составляла около 28,8 тыс. рублей за тонну, а на 20 апреля 2021 года - около 28,5 тыс. рублей за тонну. Цены на пшено в сентябре прошлого года складывались на уровне 23 тыс. рублей за тонну, на 20 апреля текущего года - около 23,8 тыс. рублей за тонну.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей сообщили о том, что поставщики круп хотят повысить закупочные цены на гречку на 7,5-15%. Минсельхоз сообщил, что прорабатывает ряд мер, чтобы не допустить рост цен на гречку. По планам ведомства, в этом году посевные площади под основными крупяными культурами будут расширены, что позволит увеличить объемы производства.