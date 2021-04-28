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28.04.2021 14:08
Рубрика: Экономика

Эксперт спрогнозировал, ждать ли россиянам дефицита гречки

Текст: Татьяна Карабут
Переходящих запасов гречневой крупы достаточно для нормального обеспечения потребностей россиян до начала переработки нового урожая. Такой прогноз для "Российской газеты" сделала заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

По подсчетам ИКАР, в 2020 году в России собрали 892 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году. Экспорт гречихи с начала зернового сезона (с 1 июля) составил 104 тыс. тонн. Тогда как за весь предыдущий сезон вывезли всего 40 тыс. тонн. С начала крупяного сезона (1 сентября) экспорт оценивается в 76 тыс. тонн, за весь сезон 2019/2020 было вывезено 79 тыс. тонн. При этом потребление гречки в России ожидается на уровне 400 тыс. тонн, говорит Ирина Глазунова.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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По ее словам, цены производителей на гречиху растут, но пока далеки от пиковых. Так, в конце февраля-начале марта 2011 года в Алтайском крае (основной производитель гречихи) достигали исторического максимума в 87,5 тыс. рублей за тонну (в начале сентября прошлого года они составляли около 50,38 тыс. рублей за тонну). Предыдущий ценовой пик - 80 тыс. рублей за тонну был зафиксирован в конце апреля 2016 года, отмечает эксперт. А в апреле 2021 года они составляют чуть более 68,6 тыс. рублей за тонну.

"Учитывая чрезвычайно благоприятную ценовую конъюнктуру рынка гречихи в сезоне 2020/21, вполне вероятно, что посевы в текущем году будут увеличены", - считает Глазунова.

По другим популярным крупам - рис, пшено, овсяные хлопья типа "Геркулес" - ценовая ситуация в настоящее время достаточно стабильная. Так, рис (в Краснодарском крае) в начале сезона стоил чуть больше 38,3 тыс. рублей за тонну, 20 апреля 2021 года - чуть больше 42,3 тыс. рублей за тонну. Стоимость геркулеса на 10 сентября прошлого года составляла около 28,8 тыс. рублей за тонну, а на 20 апреля 2021 года - около 28,5 тыс. рублей за тонну. Цены на пшено в сентябре прошлого года складывались на уровне 23 тыс. рублей за тонну, на 20 апреля текущего года - около 23,8 тыс. рублей за тонну.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей сообщили о том, что поставщики круп хотят повысить закупочные цены на гречку на 7,5-15%. Минсельхоз сообщил, что прорабатывает ряд мер, чтобы не допустить рост цен на гречку. По планам ведомства, в этом году посевные площади под основными крупяными культурами будут расширены, что позволит увеличить объемы производства.

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