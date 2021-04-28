Российские школьники массово жалуются на усталость от школы. По данным исследования ВШЭ, среди причин лидирует учебная нагрузка. А еще - недосып, сложное школьное расписание, нарушения режима дня, большое количество контрольных работ, тяжелый рюкзак, дорога до школы. И это далеко не полный список.

Чем старше ребенок, тем сильнее он устает: в среднем об усталости говорят 72% ребят. Среди одиннадцатиклассников эта цифра выше - 85%. Фото: Dmitry Belyaev / istock

Как снизить нагрузку? Это эксперты и педагоги обсудили на круглом столе, организованном Комитетом Госдумы РФ по образованию и науке.

- Сегодня власти больше говорят об образовательных результатах и рейтингах и меньше - о самочувствии самого ребенка, - говорит зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. - Существует такое понятие, как "синдром усталости третьей четверти". Есть стресс, связанный с подготовкой к поступлению в вуз. Нужно искать решение этих проблем, опираясь на научные исследования в области детства.

Важно: санитарные нормы четко регламентируют максимальную нагрузку - от 4-5 уроков для учеников 1-х классов и до 7 уроков для 7-11-х классов. В среду или четверг должен быть "облегченный день". Объем "домашки" ученые тоже посчитали. И если во 2-3-х классах учителя должны задавать столько, чтобы дети тратили на домашние задания не более 1,5 часа, то в 9-11-х классах - уже 3,5 часа. Правда, далеко не все учителя этим правилам следуют: порой вся семья сидит за "домашкой" до часу ночи. По самым скромным оценкам, российские старшеклассники "вкалывают" даже больше, чем взрослые.

- Только соблюдение гигиенических нормативов дает нагрузку одиннадцатикласснику в 9,2 часа. Но мы не должны забывать о таких важных составляющих жизни ребенка, как ночной сон, прогулки, физическая активность, прием пищи, личная гигиена, просто свободное время. И это еще не берем кружки, репетиторов, - рассуждает научный руководитель института комплексных проблем гигиены "ФНЦ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана" доктор медицинских наук Владислав Кучма. - Мы четко знаем, что страдает в этом распорядке дня: сон, прогулки и свободное время детей.

Роспотребнадзор разработал рекомендации о том, каким должен быть режим дня ребенка.

- Школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна примерно на 1 час на время экзаменов, перед контрольными работами, - советует ведомство. - При недосыпании страдает удельный вес "быстрого сна", от которого зависит способность к обучению и его успешность. У детей, недосыпающих 2-2,5 часа, уровень работоспособности на уроках снижается на 30%.

Продолжительность прогулок и другой двигательной активности должна быть как минимум 3-3,5 часа в младшем возрасте, и 2,5 часа - у старшеклассников.

Расписание занятий школа должна составлять с учетом динамики умственной работоспособности ребенка: не ставить контрольные, скажем, после физкультуры. Или сложную математику - на самый последний седьмой урок. Нагрузка должна распределяться равномерно. В помощь школам - шкала трудности предметов (СанПиН 1.2.3685-21). Так, в девятом классе самый сложный предмет - физика (у нее 13 баллов), за ней идет химия - 12 баллов, затем история - 10, иностранный язык - 9, затем по нисходящей: геометрия, алгебра, биология, литература...

Правда, иногда у завуча просто не получается составить расписание так, чтобы дети не уставали. Это сложнейшая задача, с которой справится не каждый искусственный интеллект. Что делать? Эксперты на круглом столе предложили несколько важных идей. Среди них:

- Сократить количество контрольных и домашних работ (Россия - лидирующая страна в мире по количеству контрольных работ в школах).

- Разработать полезные программные решения, которые бы помогли школе автоматически составлять расписание так, чтобы дети меньше уставали.

- Максимально засчитывать результаты, полученные в организациях дополнительного образования детей, художественных и музыкальных школах, за посещение школьных уроков.

И это далеко не все.

- Нормировать только продолжительность занятий сегодня, в условиях цифровизации, уже явно недостаточно, - считает Владислав Кучма. - Очень многое зависит от образовательных организаций. Педагоги должны знать гигиенические нормы и требования санитарных правил, применять их.

Специалисты отмечают: дети начинают уставать уже днем. Усталость накапливается к вечеру, к концу четверти и в течение учебного года. По данным Института стратегии развития образования РАО, меньше 7% российских 15-летних школьников сказали, что бодры весь день. Каждый пятый девятиклассник (20%) - никогда не чувствует себя полным сил. По данным Института образования ВШЭ, чем старше ребенок, тем сильнее он устает: в среднем об усталости говорят 72% ребят. Среди одиннадцатиклассников эта цифра выше - 85%.

- Наши учебники написаны не для детей, а для студентов специальных факультетов, - рассуждает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. - Откройте учебник 7-го класса и прочитайте определение причастия и деепричастия. Их даже взрослый по памяти воспроизвести не может! Зачем мучить детей, когда для грамотности достаточно понимать, на какие вопросы отвечает причастие, а на какие - деепричастие? На уроках литературы у нас из всех детей хотят сделать литературоведов, а не читателей. Искусственное усложнение вредит качеству образования и увеличивает перегрузки. Нужно сокращать объем содержания программы. Но добиваться того, чтобы это содержание оставалось в головах наших детей.

Компетентно

- Наше исследование показало, что все школьники в той или иной мере учатся и после школы - кружки, репетиторы для подготовки к ЕГЭ и олимпиадам и так далее. Практически все из опрошенных ребят заняты по выходным и в каникулы - как домашней работой, так и дополнительными программами. Большинство детей занимается по субботам. Ученики также отмечают, что не успевают поесть в школе, они берут в школу ту еду, которую можно съесть быстро, - говорит зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. - Есть и еще одна проблема. Несмотря на достаточно жесткую регламентацию, практически все нормы, скажем, по нагрузке детей домашней работой, либо не контролируются, либо за их нарушения не предусмотрены соответствующие санкции. Необходимо дать родителям реальный механизм для защиты интересов ребенка, если они столкнулись с нарушениями.

Кстати

А что думают родители?

Татьяна Суздальницкая, член экспертно-консультативного совета родительской общественности при столичном департаменте образования:

"Моя старшая дочь-девятиклассница учится в классе, где делают упор на химию, математику, биологию. Она обожает биологию, этот предмет ей действительно очень нравится! Но проблема в том, что профильные предметы в сильных школах даются практически на вузовском уровне. Как раз таки для того, чтобы дети набирали максимум на ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаниях при поступлении в ведущие вузы. В итоге старшеклассники очень сильно перегружены. То, что ребята проходят сейчас, я изучала на первом-втором курсе медицинского института: фермент-обратная транскриптаза, пенетрантность и экспрессивность гена... Теоретически дети должны быть максимально готовы к учебе в вузе. Но на фоне невероятного усложнения программы все выпускные классы они проводят в условиях постоянного стресса. И эту ситуацию, эти перегрузки нужно как-то снимать".