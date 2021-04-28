Эксперты обеспокоены ростом себестоимости производства молока

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) прорабатывает с Минсельхозом вопрос введения дополнительных мер поддержки для отрасли на фоне продолжающегося роста себестоимости производства, сообщили в союзе.

"По оценкам союза, в последние два года рост себестоимости производства молока существенно опережает темпы роста цен на сырое молоко и потребительских цен на готовую молочную продукцию. Несмотря на то, что производство сырого молока сохраняет положительную динамику, повышение себестоимости способствует замедлению темпов роста и снижению инвестиционной привлекательности сектора", - говорится в сообщении Союзмолока.

Там признают, что в 2020 - 2021 годах государство уже оказало дополнительную поддержку отрасли. Однако рост себестоимости сохраняется. Поэтому нужно не только сохранить действующие меры, но добавить новые.

Так, нужно оставить компенсацию капитальных затрат на строительство и модернизацию ферм, а к этому ввести компенсацию капитальных затрат и льготных кредитов для перерабатывающих предприятий. Необходимы меры поддержки в связи с введением маркировки молочной продукции, требуются субсидии на литр произведенной продукции. Кроме того, следует оказать продовольственную помощь социально незащищенным слоям населения, считают в союзе.

По данным аналитического центра Союзмолока, из-за подорожания большинства статей затрат в марте 2021 года себестоимость производства молока была выше на 18,2%, чем в марте прошлого года. При этом, по данным Росстата, в марте 2021 года молочные продукты в зависимости от категории подорожали на 1-5% в сравнении с мартом прошлого года.