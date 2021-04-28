Европарламент утвердил новые правила отношений ЕС и Британии после Brexit

Как отметил в связи с этим председатель Европарламента Давид Сассоли, "несмотря на решение Великобритании выйти из нашего союза, мы по-прежнему разделяем глубокие и давние связи, ценности, историю и географическую близость".
По его словам, выход Великобритании из ЕС означает неудобства для граждан и бизнеса: "Вы не можете пользоваться преимуществами членства в ЕС, находясь за его пределами. Однако это соглашение значительно смягчит его худшие последствия".
Также он подчеркнул, что в Европарламенте будут внимательно следить за выполнением как этого нового договора, так и Соглашения о выходе, и не допустят отступления правительства Великобритании от взятых на себя обязательств.
С 1 января 2021 года действовало временное соглашение об отношениях ЕС и Британии, которое было применено, чтобы минимизировать трансграничные проблемы.