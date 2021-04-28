Европарламент утвердил новые правила отношений ЕС и Британии после Brexit

Европарламент утвердил Соглашение о торговле и сотрудничестве, которое регламентирует правила отношений между Евросоюзом и Великобританией после Brexit. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе 28 апреля официальный представитель Европарламента Дельфин Коляр после того, как стали известны итоги прошедшего днем ранее голосования о принятии соглашения. "За" высказались 660 депутатов Европарламента, "против" - пять, 32 воздержались.

Как отметил в связи с этим председатель Европарламента Давид Сассоли, "несмотря на решение Великобритании выйти из нашего союза, мы по-прежнему разделяем глубокие и давние связи, ценности, историю и географическую близость".

По его словам, выход Великобритании из ЕС означает неудобства для граждан и бизнеса: "Вы не можете пользоваться преимуществами членства в ЕС, находясь за его пределами. Однако это соглашение значительно смягчит его худшие последствия".

Также он подчеркнул, что в Европарламенте будут внимательно следить за выполнением как этого нового договора, так и Соглашения о выходе, и не допустят отступления правительства Великобритании от взятых на себя обязательств.

С 1 января 2021 года действовало временное соглашение об отношениях ЕС и Британии, которое было применено, чтобы минимизировать трансграничные проблемы.