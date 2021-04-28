Премьера документального фильм "Дуров" режиссера Родиона Чепеля - об основателе соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram - состоялась на 43-м Московском Международном кинофестивале.

А сейчас ленту уже может смотреть любой желающий в онлайн-кинотеатре Kion. На кинофестивале "Дуров" сразу же привлек к себе особое внимание. И из-за имени главного героя, и из-за того, что сама по себе фигура молодого визионера, повелителя технологий, создающего интернет-лагуны, где обитает большинство современных пользователей, невероятно привлекательна.

Зачем далеко ходить, только популярный онлайн-кинотеатр КиноПоиск выпустил в прошлом году две премьеры оригинальных сериалов. Первый - "ППЧМЗ" так просто посвящен телеграм-каналам. А главный герой второго - "Топи" в исполнении Ивана Янковского "списан" с Дурова. В картине Михаила Сегала "Глубже!", только что получившей награду на премии "Ника", есть герой, также родом из Санкт-Петербурга, прототипом которого явно стал Дуров. Молодой миллионер, дерзкий, прогрессивный, за которым идут современные дети, как за Крысоловом и звуками его дудочки. Злые языки сразу же выделили из документального фильма факт, что будущий визионер списывал в школе. Критики попытались вменить в вину фильму то, что сам Дуров в нем не снимался, и то, что близкое окружение, которое говорит о Павле на камеру, не все рассказывает о нем, а многого недоговаривает. Однако недоговоренности не портят фильм, который в целом можно назвать новаторским - это прогрессивное кино, по стилистике чем-то напоминающее сериал "Программисты", но в России так неигровые фильмы еще не снимали. В нем много мыслей, наталкивающих на размышления.

Например, почему Дуров практически не выкладывал свое изображение в интернет, не общался с прессой. Или фраза "Америка - не лучшее место для эмиграции для IT". Молодой человек, в 27 лет подаривший миллион долларов "Википедии", говорит и пишет о том, что деньги переоценены, созидательные процессы намного интереснее. Любой мыслящий человек найдет для себя в картине и немало полезного, и совершит открытия. И сам себе ответит на вопрос: стал ли на самом деле Павел Дуров "интернет-тотемом", он ведь к этому стремился еще в школе. Может быть, кто-то, как Дуров, начнет слушать речи политиков и известных персон и записывать свои программные заявления. А кто-то возьмет на вооружение фразу о Дурове: "Он видит запрос пользователей и дает им то, чего они хотят".

Режиссер Родион Чепель специально ездил к Дурову показывать фильм. Дуров поздравил его и команду с интересным проектом. При такой реакции неровен час Чепель снимет еще один фильм, но на этот раз Дуров согласится принять в нем участие.

Кстати

19 ноября 2012 года вышла книга Николая Кононова "Код Дурова", описывающая становление "ВКонтакте" и ее создателя. Права на ее экранизацию в том же году приобрела компания Александра Роднянского AR Films. Обозреватель "РГ" позвонила продюсеру и спросила, в каком состоянии проект. "Сейчас мы неожиданно вернулись к этой идее, однако, как к сериальному формату, - сказал Александр Ефимович. - Мы начали работать над сценарием. Мы продолжим рассказ о биографии Дурова, отталкиваясь от книги".

Досье "РГ"

Простой российский миллиардер

Павел Дуров - 36-летний российский программист и медиаменеджер, основатель и генеральный директор социальной сети "ВКонтакте" (до 2014 года) и мессенджера Telegram. В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трехкратный лауреат Потанинской стипендии.

Фото: instagram.com / durov

6 апреля 2021 года журнал Forbes опубликовал список, в котором Дуров занял 112-е место среди мировых миллиардеров. Его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов. Среди российских миллиардеров он на 8-м месте. У самого Дурова на страничке "ВКонтакте" более пяти миллионов подписчиков.