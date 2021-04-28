Финал льготной ипотеки подогреет спрос на квартиры

Скачок спроса на новостройки ожидают эксперты после майских праздников. Это связано с предполагаемым завершением полномасштабной программы ипотеки с господдержкой 1 июля.

Однозначного решения о продлении программы в том или ином виде пока не принято, поэтому в мае-июне потенциальные заемщики, особенно в крупнейших ипотечных регионах, могут поторопиться, чтобы успеть купить квартиру до официального финала. Значительный рост спроса в ближайшие пару месяцев дополнительно подогреет снижение ставок по этой программе рядом крупнейших банков, о которых было объявлено в апреле, отмечает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. В то же время ЦБ уже не один раз с начала года поднимал ключевую ставку, за этим может последовать и повышение ипотечных ставок. Против рынка играет продолжающийся рост цен на новостройки, значительное "вымывание" дешевых квартир с рынка и отсутствие заметного числа новых проектов, говорит Лопатин. Тем не менее в июне может обновиться рекорд месячных выдач, установленный в декабре прошлого года, считает он.

Нынешняя ситуация напоминает осень 2020 года, когда покупательским поведением буквально управляло стремление успеть воспользоваться ипотечной госпрограммой, срок действия которой первоначально был ограничен 1 ноября, говорит гендиректор ГК "Атлант" Иван Мотохов. Пик продаж многих застройщиков был зафиксирован в сентябре-ноябре. В октябре продажи в компании выросли на 72,3% по сравнению с сентябрем, отмечает Мотохов. Причем почти все сделки месяца прошли до объявления о продлении программы.

Уже сейчас фиксируется увеличение интереса к ипотеке, отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. "Вероятно, во втором квартале рост продолжится, так как застройщики будут стараться вывести на рынок новый объем предложения, чтобы успеть реализовать хотя бы его часть до завершения льготной программы", - считает она.

Однако столь ажиотажного спроса, как в прошлом году, в мае-июне все же не будет, уверен менеджер Группы по оказанию услуг в сфере недвижимости "Делойт" в СНГ Сергей Чемерикин: существенно выросшая стоимость жилья нивелировала эффект от льготной ипотеки. "Откладывать вопрос с покупкой квартиры не стоит, так как цены на жилье в ближайшей перспективе не снизятся", - подчеркивает он.

Рост платежа по кредиту будет и при продлении, и при отмене льготной ипотеки, прогнозируют в Colliers. Среднемесячный платеж за ипотечную квартиру в Санкт-Петербурге за год, с учетом роста цен на жилье и снижения ипотечной ставки, увеличился на четверть, а в случае продления программы из-за дальнейшего роста цен станет на треть больше, чем во втором квартале 2020 года, рассчитали эксперты. Однако если льготную программу отменят, а ипотечная ставка вернется на уровень 7,5-8%, то средний платеж по кредиту вырастет еще больше - на 41% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

"Сегодня самое лучшее время, чтобы покупать квартиры на первичном рынке с использованием льготных ипотечных программ", - сказал недавно замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.