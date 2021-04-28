Французские военные предупредили Макрона о риске внутренней расовой войны

Это письмо наделало много шума во Франции и, судя по всему, еще долго будет вызывать ожесточенные споры.

Правые группы уже не раз выходили на митинги в Париже против насилия радикальных исламистов. Фото: EPA

Речь идет об обращении к президенту страны Эмманюэлю Макрону, подписанном 20 генералами в отставке, среди которых, отметим, бывший командующий Иностранным легионом Кристиан Пикемаль, а также многими сотнями старших офицеров и других военнослужащих разных родов войск.

В документе, опубликованном в журнале Valeurs actuelles ("Актуальные ценности"), военные заявляют, что стране "грозит смертельная опасность". По их мнению, она исходит от "фанатичных сторонников расовой войны", от тех, кто презирает Францию, ее культуру и традиции, стремясь видеть, как "страна разрушается, отнимая ее прошлое и историю".

Помимо этого, подчеркивается в обращении, исламисты захватывают городские окраины, где орудуют "молодежные орды, что приводит к отделению от страны множества ее территорий", где устанавливаются порядки, "противоречащие конституции".

Заметим, что примеров такому обостряющемуся с каждым годом положению вещей великое множество. Так, в октябре прошлого года в городе Шампиньи-сюр-Марн к востоку от французской столицы полсотни "парней с окраин", которым полицейские мешают заниматься наркотрафиком, устроили штурм тамошнего комиссариата, пустив в ход пиротехнику и стальные прутья. Служивым пришлось забаррикадироваться в участке, и только подоспевшая многочисленная подмога смогла спасти их от расправы. Причем идентичных случаев уже и в этом году во Франции было с полдюжины.

Радикальные сторонники расовой войны, презирающие традиции Франции, захватывают городские окраины и устанавливают там свои порядки

Именно поэтому авторы письма считают, что "опасностей становится все больше, а насилие растет день ото дня". При этом задаются вопросом: "Кто бы мог предположить десять лет тому назад, что наступит день, когда обезглавят школьного учителя, выходящего после работы?" Тем самым они напомнили о шокировавшем всех французов злодейском убийстве прошлой осенью преподавателя истории Самюэля Пати, совершенном доморощенным юнцом-радикалом в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Напомним, что последней жертвой террора буквально на днях стала сотрудница полицейского комиссариата в Рамбуйе. Ее зарезал выходец из Туниса, долгие годы проживавший в стране нелегалом и получивший официальный статус незадолго до расправы с 49-летней матерью двух дочерей.

Поэтому, пишут генералы и их армейские единомышленники, "мы не можем оставаться лишь пассивными наблюдателями". Они призвали правительство страны "проявить мужество", ликвидировать нависшие над страной опасности.

"Помните, что, как и мы, подавляющее большинство сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием", - особо подчеркнуто в обращении.

По мнению авторов письма, бездействие властей "приведет к взрыву и вмешательству армии", которая возьмет на себя "миссию по защите ценностей цивилизации". Они убеждены, что времени на промедление нет, иначе "завтра гражданская война положит конец нарастающему хаосу, и количество смертей, за которые вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами".

Первой на это обращение отреагировала лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. Она заявила, что "как гражданка Франции и политический деятель" солидарна с военными и полностью разделяет их анализ обстановки в стране. Более того, Марин Ле Пен, уже объявившая о намерении принять участие в президентских выборах 2022 года, призвала подписантов письма присоединиться к "ее борьбе за Францию". Сходную позицию обозначил также политик голлистских воззрений, глава партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Это уже не говоря о многочисленных откликах французов, опубликованных на сайте Valeurs actuelles по следам обращения генералов, в которых они выражают им поддержку.

Откровенно говоря, столь жесткий демарш со стороны людей, призванных защищать страну, явно застал местные власти врасплох. Только спустя несколько дней министр вооруженных сил (так здесь называется минобороны) Флоранс Парли осудила авторов воззвания, назвав его "безответственным". Она напомнила, что отставные генералы больше не играют никакой роли в армии и "представляют лишь свою точку зрения". Она также напомнила, что военные обязаны придерживаться двух принципов, а именно "нейтральности и лояльности". Помимо этого министр обещала применить санкции к подписантам, а соответствующим структурам - разобраться с ними. Правда, генералов министерский гнев никак не заденет: на отставников эти ограничения не распространяются. Ну а вот тем офицерам, которые находятся на срочной службе, действительно могут насолить.

Ожидаемо резко отрицательно позицию генералов оценили политики левого фланга. Так, глава партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон сравнил их с путчистами, которые в 1961 году выступили против решения Шарля де Голля предоставить независимость Алжиру. Примерно в таком же духе высказался экс-кандидат от Соцпартии на последних президентских выборах Бенуа Амон, который не увидел в письме ничего, кроме "призыва совершить в республике военный переворот".