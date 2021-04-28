ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, ожидаемо сохранила диапазон базовой процентной ставки без изменений. Он остался на минимальном уровне 0-0,25%.

Отрасли экономики, наиболее пострадавшие от пандемии, остаются слабыми, но в них наблюдается улучшение, говорится в релизе по ставке. ФРС также констатировала рост инфляции и оценила общие финансовые условия в стране как благоприятные. При этом по итогам прошлого заседания чуть больше месяца назад в Федрезерве сообщали о том, что инфляция снижалась.

Развитие экономики будет в значительной степени зависеть от распространения коронавируса, включая прогресс в вакцинации, снова отметили в ФРС. "Продолжающийся кризис общественного здравоохранения продолжает оказывать давление на экономику, и риски для экономических перспектив сохраняются", - подчеркивается в релизе.

Диапазон ставки по федеральным фондам в 0-0,25% будет уместно сохранять до тех пор, пока на рынке труда не будет максимальной занятости, а инфляция не поднимется до 2% и, возможно, даже какое-то время будет находиться выше этого уровня, отмечают в ФРС.

ФРС снова подтвердила, что продолжит увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг минимум на 80 млрд долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 млрд долларов в месяц. Этот выкуп активов способствует бесперебойному функционированию рынка и формированию благоприятных финансовых условий, тем самым поддерживая поток кредитования домашних хозяйств и предприятий, отмечается в релизе.

Возможные сигналы ФРС о предполагаемом периоде начала ужесточения монетарной политики (если они последуют на пресс-конференции главы Федрезерва Джерома Пауэлла) способны негативно отразиться в первую очередь на развивающихся валютах и рубле, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. "Правда, апрельское заседание ФРС является проходным, более важным может стать июньское, от которого многие уже ждут небольшого сокращения покупки активов, возможно, в части ипотечных облигаций", - добавляет он.

Поэтому вряд ли апрельское заседание ФРС окажет долгосрочное влияние на рынки, тем более на российскую валюту, которая продолжает в основном отыгрывать развитие геополитического тренда, считает Бабин. Сейчас он демонстрирует некоторое улучшение, что на фоне восходящей динамики нефти способствует укреплению рубля, говорит эксперт.