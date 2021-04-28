Генпрокуратура отметила резкое снижение числа квартирных краж и угонов

В первом квартале 2021 года резко снизилось число квартирных крах и угонов автотранспорта. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ в свежем аналитическом обзоре о состоянии преступности в России.

"Самыми распространенными преступлениями по-прежнему остаются деяния против собственности. Каждое третье выявленное в стране преступление совершено путем кражи", - говорится в обзоре.

Таких преступлений за последний год стало меньше на 5,9% (162,9 тысячи). Заметными темпами продолжилось снижение общего числа зарегистрированных квартирных краж (минус 31,1%, 6,8 тысячи). Почти на 42% меньше, чем годом ранее, выявлено краж автотранспорта (1,9 тысячи). В Санкт-Петербурге зафиксировано наибольшее число таких фактов, при этом их число сократилось вдвое (297).