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28.04.2021 14:27
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура: Резко возросло число IT-мошенничеств и краж со счетов

Текст: Владислав Куликов
В Генеральной прокуратуре России сообщили о резком росте IT-мошенничеств и краж с банковских счетов. Такие данные содержатся в опубликованном обзоре состояния преступности за первый квартал этого года.

"Все большее распространение получили кражи с банковского счета. Относительно предшествующего года их массив увеличился на 30 % (до 41,7 тыс.), - говорится в обзоре Генпрокуратуры. - Наиболее подвержены таким преступным посягательствам (в расчете на 100 тыс. населения) оказались жители Удмуртской Республики (54,4), Вологодской области (51,5) и Республики Карелия (50)".

Фото: youtube/МВД МЕДИА
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Также за три месяца этого года зарегистрировано более 85 тысяч различных мошенничеств, прирост составил 12,6 процентов. "Их доля в структуре преступности на протяжении последних лет последовательно увеличивается и достигла 17 процентов, - отмечают в Генпрокуратуре. - Почти 70 процентов мошенничеств совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Их массив относительно сопоставимого периода предшествующего года увеличился более чем на четверть (58,6 тыс.)".

Причем в некоторых регионах количество электронных мошенничеств увеличилось в несколько раз. "Кратный рост таких деяний отмечен в г. Санкт-Петербурге (2,7 тыс.), Ленинградской (669), Тульской (649) областях, республиках Дагестан (185) и Ингушетия (32), - рассказывают в Генпрокуратуре. - На деяния в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации приходится одно из четырех регистрируемых преступлений (135,8 тыс.), при этом темпы их прироста значительны (+33,7 %). В 17,2 тыс. случаев жертвами таких преступлений стали пенсионеры, в 1,7 тыс. - несовершеннолетние".

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России ПФО Удмуртия СЗФО Вологодская область СЗФО Карелия СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область

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