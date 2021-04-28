Главврач московской "скорой помощи" рассказал о принципах работы с COVID-19

Главный приоритет врачей при работе с заболевшими COVID-19 - правильно оценить состояние пациента. Об этом заявил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.

По его словам, сейчас коронавирус не является "эксклюзивом", которым был в начале пандемии. Врачи воспринимают COVID-19 как "инфекцию со своими особенностями".

"Мы понимаем, что завтра это не закончится, мы исходим из этого. Поэтому четкое соблюдение алгоритмов, четкое соблюдение мер эпидбезопасности и правильная оценка состояния пациента. На сегодня у нас работают такие принципы", - отметил Плавунов в интервью РИА Новости.

Врач также рассказал, что в Москве "скорая помощь" прибывает на экстренные вызовы в среднем за десять минут.