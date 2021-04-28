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28.04.2021 13:54
Рубрика: Экономика

Госорганы и банки заплатят за использование единой биометрической системы

Текст: Ирина Алпатова
Минцифры разработало систему, по которой госорганы, банки, страховые организации, компании и нотариусы будут оплачивать использование единой биометрической системы (ЕБС). С граждан плата за использование системы взиматься не будет. Такой проект постановления правительства министерство разместило для общественного обсуждения.

Тарифы вводятся для идентификации и аутентификации клиентов. Идентификация - онлайн-подтверждение личности и регистрация клиента при первом обращении в организацию (например, при открытии счета, вклада или получении кредита в банке новыми клиентами). Такие услуги стали доступны онлайн только при ЕБС.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
НКЦКИ: Банки не должны применять только биометрию для идентификации личности

Аутентификация - это подтверждение личности действующего клиента по биометрии. Например, так можно подтвердить сверхлимитные операции в мобильном приложении банка вместо звонка в колл-центр с необходимостью называть кодовое слово.

"Оплата за использование системы может производиться за одно успешное сравнение в течение одного календарного дня, либо единовременно за соответствующий объем успешных сравнений в течение одного календарного месяца", - пояснили в пресс-службе Минцифры.

Стоимость одного успешного сравнения составит не более 100 рублей в отношении пользователей, для которых использование ЕБС является обязательным по закону, и не более 200 рублей для остальных пользователей, если в течение одного календарного дня будет совершено не более 500 сравнений. При совершении от 501 до 1000 успешных сравнений стоимость одного сравнения составит не более 75 рублей и 150 рублей соответственно. При совершении более 1001 сравнения, стоимость одного понизится до уровня не более 50 и 100 рублей.

Единовременная плата за объем до 10 тыс. успешных сравнений в течение 1 календарного месяца в отношении пользователей, для которых использование ЕБС по закону является обязательным, составит не более 475 тыс. рублей. До 20 тыс. успешных сравнений - не более 900 тыс. рублей.

Операторы ЕБС будут также определять отраслевые коэффициенты, согласовывать их с отраслевыми игроками и публиковать на официальном сайте оператора.

Использование ЕБС позволит сократить операционные затраты организаций, предоставляющих услуги с ее использованием. Для граждан - повысить уровень безопасности при получении услуг, а также отказаться от использования бумажных документов для их получения, поясняют в министерстве.

Фото: iStock
Вузы смогут проводить дистанционную аттестацию с помощью биометрии

С 1 января 2021 года в силу вступил закон о расширении сфер применения биометрии, который позволит запустить новые массовые сервисы на основе биометрии - по лицу, сетчатке глаза, отпечаткам пальцев, рисунку вен и голосу. Станет возможной оплата "по лицу", проход на стадионы и в транспорт, оплата в вендинговых автоматах, дистанционная сдача экзаменов в образовательных учреждениях, подписание договоров с мобильными операторами и многие другие сервисы. Наличие данных одновременно в ЕБС и Единой системе идентификации и аутентификации (связана с порталом госуслуг) позволит гражданам обслуживаться без предъявления паспорта.

ЕБС является единственным законодательно закрепленным механизмом биометрической идентификации. Она защищена в соответствии с высокими стандартами информационной безопасности и обеспечивает надежную защиту биометрических персональных данных, а также достоверную идентификацию физических лиц.

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